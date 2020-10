Die Spvgg Erle 19 scheint in der Fußball-Bezirksliga großen Gefallen an 1:0-Siegen gefunden zu haben. Eine Woche nach dem SV Hessler 06 musste sich an diesem Sonntag der BV Rentfort den Lila-Weißen beugen. „Man kann beide Spiele nicht miteinander vergleichen“, sagte Trainer Rainer Sowa. „Diesmal hat man wieder die wahren 19er gesehen, wohl auch deshalb, weil mir mehr personelle Möglichkeiten zur Verfügung standen.“

Die Gelsenkirchener lieferten auf dem Kunstrasen an der Hegestraße in Gladbeck eine bärenstarke Leistung ab, vor allem in der ersten Halbzeit, obwohl diese mit einem Schock begann. Es waren erst vier Minuten gespielt, als Daniel Schmitz verletzt ausgewechselt werden musste.

Martin Masnitza und Daniel Reimann stehen im Abseits

Fünf Minuten später fiel das einzige Tor des Tages. Nicolai Riße, der gegen Hessler 06 fehlte, war zur Stelle, um den Ball aus dem Gewühl im zweiten Versuch aus vier Metern über die Torlinie zu bugsieren. Anschließend netzten auch Martin Masnitza und Daniel Reimann ein. Aber ihre Treffer wurden wegen Abseits nicht anerkannt.

Erles Torhüter Benjamin Baschek, der Matchwinner des vergangenen Heimspiels, brauchte diesmal nur zweimal einzugreifen. Rentfort fand in der zweiten Hälfte besser ins Spiel, aber ernsthaft in Gefahr geriet der eher noch zu niedrig ausgefallene Sieg der Gäste aus Gelsenkirchen nicht mehr.

Tor: 0:1 Nicolai Riße (8.).

Spvgg Erle 19: Baschek, Becker, Riße (90. Zedler), Masnitza (90. Pluta), Pehl, Kiankaulua, D. Sowa, Mecklenbräuker, Schmidt, Wiegand, Schmitz (4. Reimann). (mik)