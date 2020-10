Auswärts ist Landesligist SSV Buer noch ungeschlagen

Die SSV Buer bekommt an diesem Sonntag in der Fußball-Landesliga eine Stunde länger Zeit, um sich vom Kreispokal-Spiel gegen YEG Hassel zu erholen. Die Meisterschaftspartie beim Tabellenzweiten Hombrucher SV beginnt auf dem Kunstrasen an der Deutsch-Luxemburger Straße in Dortmund erst um 16 Uhr. „Das Spiel gegen YEG war sicherlich anstrengend. Wir werden eine gute Mischung finden und die Trainingseinheiten entsprechend dosieren, um bis zum Spieltag wieder voll bei Kräften zu sein“, sagt Trainer Misel Zec.

Die Frage vor der Fahrt in den Dortmunder Süden lautet: Wie stark ist die SSV Buer wirklich? Spiegelt die 1:2-Niederlage im Meisterschaftsderby gegen den Erler SV 08 das wahre Gesicht wider? Oder der 3:1-Sieg drei Tage danach gegen den Westfalenligisten aus Hassel? Und was auch noch auffällt: Die Bueraner haben keines ihrer drei Liga-Heimspiele gewonnen. Auswärts sind sie hingegen noch ungeschlagen.

Daniel Bertram und Can Keles sind wieder dabei

„Wir sind einfach nicht konstant genug“, sagt Misel Zec. „Mal sind wir gut, mal sind wir schlecht. Die Mannschaft braucht Zeit. Wir haben vor dieser Saison einige Leistungsträger abgeben müssen und viele neue Spieler, auch aus dem eigenen Nachwuchs, dazubekommen.“ Aber auch der Hombrucher SV, der aktuelle Tabellenzweite, ist nicht unfehlbar. Am vergangenen Sonntag wurde das Team von Trainer Alexander Enke ausgerechnet durch eine 2:4-Niederlage bei den bis dahin punktlosen Langenbochumern von der Spitze gestürzt. Das zeigt, wie ausgeglichen die Landesliga-Staffel 3 ist.

Die Bueraner können wieder auf Daniel Bertram und Can Keles zurückgreifen. Serdar Yigit fällt hingegen wegen Kniebeschwerden weiterhin aus. (mik)