Aufstiegsrunde: So können Hessler und SV 08 das Ticket lösen

Die A-Jugend des SV Hessler 06 (re. Elias Gordillo Freitag bei der 2:3-Niederlage in Obersprockhövel) kämpft beim TuS Stockum um den Aufstieg in die U19-Bezirksliga.

Gelsenkirchen. Der finale Spieltag um den Aufstieg steht an. Wie die A-Jugend des SV Hessler 06 und die B-Jugend des Erler SV 08 Bezirksligisten werden können.

Im Juniorenfußball fallen an diesem Wochenende die letzten Entscheidungen. Wer löst die restlichen Tickets für den Aufstieg in die Bezirksliga? Von den drei Gelsenkirchener Nachwuchsfußball-Mannschaften, die an der Aufstiegsrunde teilnehmen, heißt es für die A-Junioren des SV Hessler 06 und für die B-Junioren des Erler SV 08: alles oder nichts. Die D-Junioren von Eintracht Erle sind aus dem Rennen, sie bleiben auf Kreisebene.

Am einfachsten ist die Ausgangslage für die Heßleraner A-Junioren. Sie sind am Sonntag um 11 Uhr beim direkten Konkurrenten TuS Stockum in Witten zu Gast.

Beide Mannschaften haben jeweils sechs Punkte auf dem Konto, allerdings verfügen die Stockumer über die bessere Tordifferenz. Ihnen genügt deshalb bereits ein Unentschieden zum Aufstieg.

A-Jugend des SV Hessler 06 hilft nur ein Sieg

Dem SV Hessler 06 hilft nur ein Sieg, wenn er den als Aufsteiger bereits feststehenden SC Obersprockhövel in die Bezirksliga begleiten will. 06-Trainer Justin Krawulski setzt volles Vertrauen in seine Jungs. „Ich bin guter Dinge“, sagt er.

Die Moral und die Kampfstärke, die die Heßleraner in ihren Heimspielen an den Tag gelegt haben, könnten auch in Stockum die entscheidenden Trümpfe sein. Für den SV Hessler 06 wäre ein Aufstieg der A-Junioren ein besonderer Erfolg. Zuletzt war der Klub im Nachwuchsbereich in der Saison 2014/15 mit den C-Junioren überkreislich in der Bezirksliga vertreten.

B-Jugend des Erler SV 08 in der besten Ausgangsposition

Bei den B-Junioren gibt es einen Dreikampf um dem zweiten Aufstiegsplatz hinter der spielfreien SpVg Hagen 1911, die mit zwölf Punkten aus vier Spielen bereits durch ist. Die besten Karten hat derzeit der Erler SV 08 (vier Punkte, 8:7 Tore), der am Sonntag um 11 Uhr beim abgeschlagenen VfB Habinghorst anzutreten hat.

Ein Sieg sollte dem ESV 08 eigentlich zum Aufstieg reichen. Für den 2007er Jahrgang des Forsthaus-Klubs wäre es der zweite Aufstieg in Folge. Vor einem Jahr schaffte er bei den C-Junioren den Sprung in die Bezirksliga.

Fußball in Gelsenkirchen: Weitere Berichte

Allerdings darf zur gleichen Zeit der SVE Heessen (vier Punkte, 8:10 Tore) gegen Menden United (3 Punkte, 3:11 Tore) nicht um drei Tore höher gewinnen als Null-Acht. Ein Remis genügt dem Erler SV 08 nur dann, falls es auch im Parallelspiel keinen Sieger geben sollte.

Die D-Junioren von Eintracht Erle treten am Samstag um 13.30 Uhr in ihrem letzten Spiel beim TSV Fichte Hagen an. Beide Teams können nicht mehr aufsteigen, es geht nur noch um die bedeutungslosen Plätze vier bis sechs in der Gruppe. „Die Jungs sind natürlich geknickt“, sagt Eintrachts Trainer Sebastian Paziorek. „Aber sie haben an Erfahrung gewonnen, was ihnen niemand mehr nehmen kann. In der kommenden Saison nehmen wir als C-Junioren einen neuen Anlauf.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer