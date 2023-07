Aufstieg und Abstieg: Positive Nachrichten für Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Der Fußballkreis bekommt für die neue Saison einen halben Aufstiegsplatz zur Bezirksliga zurück. Woher der Entscheidungsspiel-Gegner kommt.

Die Fußball-Saison 2023/24 hat noch gar nicht richtig begonnen, und trotzdem dürfen sich die Gelsenkirchener Mannschaft schon über einige für sie positive Nachrichten freuen. Die wohl beste Nachricht betrifft die Kreisliga A. Der Fußballkreis darf im nächsten Jahr wieder 1,5 Aufsteiger zur Bezirksliga stellen.

Zweite Chance für Verlierer des Entscheidungsspiels

Weil verhältnismäßig viele Mannschaften aus Gelsenkirchen, Gladbeck und Kirchhellen die vergangene Saison regulär abgeschlossen haben, bekommt der Fußballkreis den halben Aufstiegsplatz, den er vor einem Jahr verloren hat, zurück. Das heißt: Der Verlierer des Entscheidungsspiels zwischen den Meistern der beiden Kreisliga-A-Staffeln erhält, wie schon bis 2022, eine zweite Chance in einer Relegation gegen einen Vertreter eines anderen Kreises.

Der Verbands-Fußball-Ausschuss des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen hat bereits festgelegt, dass es der Fußballkreis Gelsenkirchen im kommenden Jahr mit dem Fußballkreis Hagen zu tun bekommen wird. Die Entscheidung fällt in Hin- und Rückspielen. Das Hinspiel findet beim Gelsenkirchener Vertreter statt.

Torwart Cenk Balci schrammte mit den Sportfreunden Bulmke vor wenigen Wochen knapp am Aufstieg in die Bezirksliga vorbei. Nach der Niederlage gegen Buer II war die Enttäuschung riesig. Foto : Frank Oppitz / FUNKE Foto Services Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

YEG und SSV Buer in 16er-Staffel

Auch die Auf- und Abstiegsregelung in den überkreislichen Ligen wird die Gelsenkirchener Mannschaften sicherlich erfreuen. YEG Hassel und die SSV Buer spielen in der Landesliga 3 in einer 16er-Staffel, der SV Horst 08, der SV Hessler 06, der Erler SV 08, Viktoria Resse, der SC Hassel und Neuling SSV Buer II gehen in der Bezirksliga 9 in einer 15er-Staffel an den Start.

Für beide Ligen gilt: Die Meister steigen jeweils in die nächsthöhere Spielklasse auf, in besonders günstigen Fällen können in der Landesliga auch die Tabellenzweiten und Tabellendritten sowie in der Bezirksliga die Vizemeister nachrücken. Starr ist hingegen die Abstiegsregelung: In der Staffel 3 der Landesliga und aus der Staffel 9 der Bezirksliga müssen jeweils drei Mannschaften ins Gras beißen.

Buers Trainer Zec spürt gewisse Normalität

Misel Zec, der Trainer des Landesligisten SSV Buer, begrüßt die Regelungen. „Sie stellen ja keine besondere Überraschung dar“, sagt er. „Zuletzt hatten wir ja fünf Absteiger. Mit künftig wieder drei Absteigern kehrt nach der Phase der Corona-Pandemie so langsam wieder Normalität ein. Das ist für alle Mannschaften nicht verkehrt.“ Ob drei oder fünf Absteiger: Misel Zec geht trotz der verheerenden Rückrunde in der vergangenen Saison und trotz des Verlustes einiger Stammkräfte nicht davon aus, dass sein Team in Gefahr geraten wird.

Hesslers Coach Siska findet 15er-Staffel besser

Trainer Holger Siska vom letztjährigen Bezirksliga-Dritten SV Hessler 06 stellt sich ebenfalls nicht auf einen Abstiegskampf für seine Mannschaft ein. Deshalb nimmt er es recht gelassen hin, dass sich jede fünfte Mannschaft aus der Bezirksliga Staffel 9 in der Saison 24/25 nur noch als Kreisligist bezeichnen darf.

SV Hessler-Trainer Holger Siska findet eine geringere Staffelgröße besser. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Für ihn steht ein anderer Aspekt im Vordergrund. „Ich finde es gut, dass wir nicht wie zuletzt mit 18, sondern nur noch mit 15 Mannschaften in einer Staffel spielen“, sagt er. „Wir hatten in der vergangenen Saison keine richtige Winterpause. Das war von der Belastung her kaum tragbar für Amateurfußballer.“

In den Bezirksliga-Staffeln mit 16 Mannschaften wird es jeweils vier Absteiger zur Kreisliga A geben. Der westfälische Verband reduziert somit die Anzahl der Mannschaften von jetzt 214 auf 203 oder 202. Das darf als Indiz dafür gewertet werden, dass der Verband ab der Saison 2024/25 von jetzt 13 auf die eigentliche Soll-Stärke von zwölf Bezirksliga-Staffeln zurückkehren wird.

