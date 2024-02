Gelsenkirchen. Nach der sechsten Niederlage in Folge ist das Malkoc-Team Vorletzter. So geht der Aufsteiger die nächsten wichtigen Spiele an.

Wenn man als abstiegsbedrohte Mannschaft beim Tabellenführer mit 0:1 verliert, dann spricht man gerne von einem Achtungserfolg. Davon kaufen kann man sich jedoch nichts, und Punkte gibt es auch nicht. Diese Erfahrung hat die SSV Buer II am vergangenen Sonntag in der Fußball-Bezirksliga gemacht. Drei Minuten vor Schluss kassierte sie den einzigen Gegentreffer in der Partie beim FC Marl.