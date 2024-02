Gelsenkirchen. Beim souveränen Tabellenführer hält der SuS lange das Unentschieden. Warum das Woberschal-Team in der Schlussphase nicht mehr gegenhalten kann.

Der einstige Titelaspirant Beckhausen 05 wartet in der Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A auch nach zwei Spieltagen auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Dem 1:1 gegen YEG Hassel II vor einer Woche folgte an diesem Sonntag eine nicht unerwartete 1:4-Niederlage beim souveränen Spitzenreiter VfB Kirchhellen.