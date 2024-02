Gelsenkirchen. S04 muss beim Team von Trainer Farat Toku auf alle drei Führungsspieler verzichten. Wie Trainer Fimpel die bisherigen Spiele 2024 bewertet.

So hektisch und wild das Ende der Partie gegen den TSV Alemannia Aachen auch gewesen war: Die Trainingswoche und die Aufarbeitung der 2:3-Niederlage durch den Foulelfmeter weit in der Nachspielzeit seien „unspektakulär wie immer“ gewesen, sagt Jakob Fimpel, der Trainer der U23 des FC Schalke 04. Allerdings wirkt der Schluss dieses verlorenen Heimspiels dann doch noch für die Auswärtspartie an diesem Samstag (14 Uhr) beim SV Rödinghausen nach.