Gelsenkirchen. Die SG Welper ist zu Gast, YEG hat das Hinspiel 3:0 gewonnen. Für Hassels Trainer Marcel Radke sind die Rollen aber nicht eindeutig verteilt.

YEG Hassel, der Tabellenvierte, empfängt in der Fußball-Landesliga den Tabellenvorletzten SG Welper. Die Frage nach dem Sieger sollte sich eigentlich erübrigen, oder? Für Hassels Trainer Marcel Radke ist die Sache trotz des 3:0-Erfolgs im Hinspiel nicht ganz so eindeutig. „Die SG Welper hat eine Mannschaft, die es jedem Gegner in unserer Liga schwer machen kann“, sagt er.