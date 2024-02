Gelsenkirchen/Wanne-Eickel. Sechs Spiele ungeschlagen, Rückstand auf die Spitze ist kleiner geworden. Beim SV Wanne 11 steht die erste große Herausforderung des Jahres an.

Die SSV Buer steht in der Fußball-Landesliga in doppelter Hinsicht vor einer schwierigen Aufgabe. Der Tabellenfünfte muss zum fünf Punkte schlechteren Tabellennachbarn SV Wanne 1911, wo er zuletzt wenig zu lachen hatte. In der vergangenen Saison verlor er dort mit 0:2, außerdem gab es einige unschöne Szenen am Rande der Partie.