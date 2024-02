Gelsenkirchen. Früherer Spieler des 1. FC im Interview: „Magdeburg gegen Schalke wird der Hammer“. TV-Experte erinnert sich auch an Zeiten in der königsblauen Fankurve.

Bei Maik Franz, der am Samstagabend (20.30 Uhr) als Sport1-TV-Experte beim Zweitliga-Topspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Schalke 04 im Einsatz ist, ist die Gänsehaut schon spürbar. „Ich blicke voller Euphorie auf dieses geile Spiel“, sagt der langjährige Bundesligaprofi, der als junger Spieler für den 1. FC Magdeburg auflief und später als Leiter Lizenz arbeitete. Auf Schalke stand er als Kind in der Kurve und erlebte in der Eurofighter-Saison 1996/97 mitreißende Uefa-Cup-Spiele gegen CD Teneriffa und Inter Mailand hautnah mit. Im WAZ-Interview verrät Franz, warum er sich Sorgen um Schalke macht und warum er Magdeburg über kurz oder lang in der Bundesliga erwartet.