Gelsenkirchen. Der Tabellenführer der A-Jugend-Bundesliga West bringt den Sieg über die Zeit, die Königsblauen werden für einen großen Kampf nicht belohnt.

2:0 lag Borussia Dortmunds U19 schon vorne im Gelsenkirchener Parkstadion, die A-Jugend des FC Schalke 04 vergab zunächst noch einen Elfmeter - und machte es mit großem Einsatz noch einmal spannend. Am Ende aber setzt sich Dortmund, der Tabellenführer der A-Jugend-Bundesliga West, mit 2:1 (1:0) im Revierderby durch.

Mit drei Siegen waren die Schalker um Kult-Trainer Norbert Elgert nach der Winterpause in die Liga gestartet, hatten auch in der Vorbereitungsphase starke Leistungen gezeigt. Gegen den 1. FC Köln (2:1), im ersten Ruhrgebietsderby des Jahres beim VfL Bochum (2:1) und gegen den SC Verl (3:0) holten die Königsblauen die volle Punktzahl. Die Dortmunder brachten eine Serie von vier Siegen in Folge 2024 mit.

Schalke 04 U19 - Borussia Dortmund U19 vor 770 Zuschauern

Jedes Spiel müsse man zu 100 Prozent angehen, sagt Elgert vor der Partie, vor allem auch dieses Derby gegen den Revierrivalen. Und diese Partie vor 770 Zuschauern fingen die Königsblauen offensiv an, mit schnellen Vorstößen und Abschlüssen von zweimal Zaid Amoussou-Tchibara und Tristan Osmani. In der ersten Viertelstunde ließen sich die Dortmunder einmal mit einem Schussversuch von U17-Weltmeister Paris Brunner vorne blicken. Ebenfalls zur Dortmunder Startelf gehörte Kapitän Kjell-Arik Wätjen, der am Abend zuvor noch zum Profikader beim Dortmunder Champions-League-Spiel bei der PSV Eindhoven (1:1) gehört hatte.

Aber das nennt man effizient: kurz darauf spielten die Schwarz-Gelben zum ersten Mal richtig schnell nach vorne, William Cole Campbell bediente über links Paris Brunner, und der überwand S04-Torhüter Luca Podlech zur Gäste-Führung (19.).

Wind und Regen: Schirme sind am Fanartikel-Stand gefragt

Schalke arbeitete direkt dagegen, blieb in der letzten Zone vor dem Dortmunder Tor zunächst stumpf, bis Mika Kadim Khadr in der 40. Minute mit einem Kopfball BVB-Torhüter Robin Lisewski prüfte.

Die Spieler kickten auf schwerem Boden bei Wind und Regen, und auch die Zuschauer trotzten den äußeren Umständen: Schirme waren an diesem Abend am Schalker Fanartikel-Stand sehr gefragt.

In der ausgeglichenen ersten Halbzeit wirkten die Dortmunder insgesamt abgeklärter, die Trainer Norbert Elgert (Schalke) und Mike Tullberg (Dortmund) wechselten erst mal nicht, und nach Wiederanpfiff behielten die Schalker gegen das Team mit der stärksten Offensive erst mal die Ruhe. Tristan Osmani hatte am Sechzehner die Schusschance, aber der Ball war ungünstig abgesprungen auf dem tiefen Boden.

Kjell-Arik Wätjen erzielt das 2:0, Lisewski hält Elfer

Die Dramaturgie des ersten Durchgangs aber wiederholte sich, Dortmund schlug wieder eiskalt zu mit dem 2:0 durch Kjell-Arik Wätjen in der 61. Minute - einen Treffer, den die Spieler der Schwarz-Gelben demonstrativ vor der Schalker Fan-Ecke feierten.

Schalke hatte die Riesenchance zum Anschlusstrefffer in der 74. nachdem Schiedsrichter Niklas Simpson das Einsteigen von Almugera Raouf Mohammed Kabar gegen den eingewechselten Yannick Bruno Numbisie im Strafraum gesehen hatte. Bilal Brusdeilins trat an zum Elfmeter (74.), aber Robin Lisewski tauchte ab, hielt den Strafstoß und sicherte seinem Team das 2:0.

Edion Gashi verkürzt mit seinem Treffer zum 1:2

Schalke nahm weiter Fahrt auf, Bilal Brusdeilins traf aus spitzem Winkel das Außennetz, dann schlug der wie Numbisie eingewechselte Edion Gashi zu, traf mit seinem Flachschuss zum 1:2 (79.) aus Schalker Sicht.

Das Elgert-Team machte Druck in der Schlussphase, und auch Torhüter Luca Podlech warf alles hinein. Der Torhüter setzte in der 88. Minute weit vor seinem Tor auf der linken Seite zu einer Monster-Grätsche an, behauptete den Ball vor seinem Dortmunder Gegenspieler und stürmte später auch noch mit. Aber der große Kampfgeist der Schalker wurde nicht mehr belohnt.

Tore: 0:1 Brunner (19.), 0:2 Wätjen (61.), 1:2 Gashi (79.).

Schalke U19: Podlech; Bulut, Becker, Barthel, Khadr, Grüger, Amoussou-Tchibara (62. Numbisie), Hadzha (90.+1 Dörr), Brusdeilins, Osmani (90.+1 Likaj), Ndiaye (62. Gashi).

Dortmund U19: Lisewski, Kabar (74. Rashidi), Korzynietz, Lubach, Brunner, Campbell (83. Benkara), Wätjen, Krevsun, Meiser, Onofrietti (64. Urbani), Adamczyk.

