Gelsenkirchen. SV-Trainer Guido Naumann sieht sein Team vor einer schwierigen Aufgabe. Viktoria Resse will ihre Serie fortsetzen. Spiele im Überblick.

Man mag es kaum glauben, aber seinen letzten Sieg in der Fußball-Bezirksliga errang der SC Hassel am 12. November des vergangenen Jahres, also vor mehr als 100 Tagen. Danach gab es nicht nur eine lange Winterpause, sondern auch noch zwei deftige Derbyniederlagen für den Tabellenfünften: ein 1:8 beim Erler SV 08 und zuletzt ein 0:2 zu Hause gegen Viktoria Resse.