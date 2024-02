Gelsenkirchen. Adler Feldmark holt drei besondere Neue, die teilweise Landes- und Oberliga-Erfahrung mitbringen. Dazu kommen drei gefühlte Neuzugänge.

Wenn Adler Feldmark am kommenden Sonntag in der Fußball-Kreisliga A2 in die Rückrunde startet, werden auch „Zizou“ und ein Neuzugang aus Mallorca dabei sein. Die Feldmarker haben sich in der Winterpause mit drei neuen Spielern verstärkt, darunter Hilal Ali Khan und Emre Geneli. Spielmacher Ali Khan, der den Spitznamen „Zizou“ trägt, kommt vom Landesligisten DJK TuS Hordel, wo er in der Hinrunde neunmal in der Startelf stand. Mittelfeldspieler Geneli lebte in den vergangenen zwei Jahren berufsbedingt auf Mallorca, davor kickte er unter anderem für den TSV Meerbusch und ETB SW Essen in der Oberliga.