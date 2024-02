Gelsenkirchen. U19-Gipfeltreffen im Parkstadion. Der Tabellenzweite trifft auf den Spitzenreiter. Wie die Schalke-Chancen stehen, welche Talente wackeln.

Das Kribbeln steigt. Am Mittwochabend (18.30 Uhr, Parkstadion) treffen sich Schalke 04 und Revier-Rivale Borussia Dortmund zum Nachholspiel in der U19-Bundesliga West. Die Königsblauen sind mit drei Siegen aus der Winterpause gestartet und haben sich bis auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Der BVB-Talentschuppen ist souveräner Tabellenführer und liegt neun Punkte vor Schalke. Vor allem in der Offensive sind die Schwarz-Gelben das Maß aller Dinge. Die BVB-Talente haben sowohl die meisten Tore erzielt (51) als auch die wenigsten Treffer aller Teams kassiert (9). Auch Schalkes Defensive kann sich mit zwölf Gegentoren durchaus sehen lassen.