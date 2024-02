Gelsenkirchen. 0:3-Niederlage in der B-Jugend-Westfalenliga gegen TSC Eintracht Dortmund. Spiele der überkreislichen Nachwuchsmannschaften im Überblick.

Keine Tore, keine Punkte: Die beiden Gelsenkirchener in der Westfalenliga spielenden Juniorenfußball-Mannschaften hatten am vergangenen Wochenende in ihren Heimspielen nichts zu lachen.