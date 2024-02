Gelsenkirchen. Nichts für schwache Nerven: Das Team um Trainer Jürgen Meier ringt die Blau-Weissen nieder und profitiert von der Bulmker Niederlage.

Aufbruchstimmung am Schürenkamp: Die Mitglieder der DJK Blau-Weiss Gelsenkirchen wählten Mirza Mujkanovic an diesem Sonntag erwartungsgemäß zum neuen Vorsitzenden. Den Beginn der Aufholjagd in der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A müssen die Schalker hingegen um mindestens eine Woche verschieben.