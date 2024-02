Gelsenkirchen. Das Bertels-Team setzt sich klar beim MSV durch. Was den Sieg nicht nur im Fernduell in der B-Jugend-Bundesliga mit Leverkusen wichtig macht.

Es sei ein „schwieriges Spiel“ gewesen, sagte Thomas Bertels, der Trainer der Schalker U17, nach dem 3:0-Erfolg seiner Mannschaft in der B-Jugend-Bundesliga beim MSV Duisburg. In der ersten Halbzeit hatte es sich sein Team selbst nicht leicht gemacht. Aber im zweiten Durchgang war die Winterpause dann definitiv abgeschüttelt. Was zunächst in einigen Szenen zu kompliziert gewesen war, fiel Schalkes B-Jugend zunehmend leichter, und am Ende stand der klare Sieg im ersten Punktspiel dieses Jahres.