Gelsenkirchen. In der 98. Minute muss die U23 des FC Schalke 04 per Elfmeter das 2:3 hinnehmen. Was die Niederlage außerdem so bitter für S04 macht.

In Jakob Fimpels Gesicht war sein persönliches Fazit schon zu lesen nach dieser 2:3-Niederlage von Schalkes U23 gegen Alemannia Aachen: „Brutal enttäuscht“ sei er. Denn die fußballerische Dramaturgie dieses Nachmittags wollte es, dass die Schalker in der achten Minute der Nachspielzeit den dritten Gegentreffer gegen Tabellenführer TSV Alemannia Aachen bekommen, und das auch noch per Strafstoß.