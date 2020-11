Als die STV Horst in Gelsenkirchen gleich zweimal verschwand

Die Angst geht um. Mehrere Fußballklubs, nicht nur im Amateurbereich, sorgen sich derzeit, ob sie den Spielbetrieb trotz der Corona-Pandemie und ihrer Folgen auf Dauer aufrechterhalten können. Dass selbst ruhmreiche Traditionsvereine wirtschaftlich in Schieflage geraten und anschließend von der Bildfläche verschwinden können, machte das spektakuläre Beispiel der STV Horst deutlich. In diesem November jährt sich zum 13. Mal der Anfang vom Ende der Emscher-Husaren. Damals trug allerdings nicht Covid-19 die Schuld an der Misere.

Der November 2007 – das war der Monat, in dem die Horster die Schlagzeilen im Gelsenkirchener Amateurfußball beherrschten, obwohl sie nach drei Abstiegen in Folge nur noch in der Kreisliga A kickten und dort mehr oder weniger Prügelknaben waren. Marketing-Chef Matthias Sellmann, der Sportliche Leiter Stefan Thiele und Trainer Franz Stockebrandt hatten persönliche Kontakte spielen lassen, um eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Sie reaktivierten sogar die in die Jahre gekommenen Sobiech-Brüder Guido und Jörg. Aber die Mannschaft entpuppte sich als nicht wettbewerbsfähig.

Neun Jahre nach der Ausgliederung aus dem Hauptverein

Zu dieser Zeit hatte die STV Horst auf einer ganz anderen Ebene noch viel größere Sorgen. Im Januar 2007 hatte der langjährige Vorsitzende Hans Dietrich freiwillig den Rückzug angetreten. Fünf Monate später übernahm Bankkaufmann Christian Gläsmann, ein Edel-Fan aus Neuss, die Nachfolge und gleichzeitig einen Scherbenhaufen.

Neun Jahre nach der Ausgliederung aus dem mit 250.000 D-Mark verschuldeten Hauptverein STV Horst-Emscher hatte Hans Dietrich auch die so genannte STV Horst-Emscher-Husaren ge­gen die Wand gefahren. Der damals 54-Jährige war noch nicht einmal in der Lage, die Höhe der Verbindlichkeiten zum Zeitpunkt seines Rücktritts zu benennen. „Wir haben keinen Kassensturz gemacht“, bekannte er damals.

Die Emscher-Husaren waren in ihrer Glanzzeit der typische Arbeiterverein

Es grenzt an Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet die Knappschaft, der Versicherungsträger der im Bergbau beschäftigten Arbeitnehmer, das Insolvenzverfahren gegen die STV Horst eingeleitet hat. Die Emscher-Husaren waren in ihrer Glanzzeit der typische Arbeiterverein des Ruhrgebiets. Viele ihrer Spieler und auch die Fans gingen einer Tätigkeit auf der benachbarten Zeche Nordstern nach.

Das zuständige Amtsgericht hatte Rechtsanwalt Rolf Weidmann aus Essen als Insolvenzverwalter eingesetzt. Das beantragte Insolvenzverfahren wurde mangels Masse gar nicht erst eröffnet. Die von Rolf Weidemann vorgenommene gutachterliche Prüfung ergab, dass der Verein über kein Vermögen verfügte, das man versilbern konnte.

Insolvenzverwalter: „Die STV Horst hatte Container, Fußbälle, eine Ballpumpe und Ähnliches“

„Die STV Horst hatte Container, Fußbälle, eine Ballpumpe und Ähnliches, aber da kommen als verwertbare Gegenstände keine 5000 bis 10.000 Euro zusammen“, räumte der Insolvenzverwalter seinerzeit ein. Im Gegensatz zu Hans Dietrich hatte er auch einen Überblick über die Höhe der Verbindlichkeiten. „Ungefähr 180.000 Euro“, teilte er mit. „Es handelt sich dabei vornehmlich um nicht abgeführte Krankenkassenbeiträge.“

Auch der damals 34 Jahre alte Stefan Thiele konnte nicht mehr retten, was nicht mehr zu retten war. „Als Kreisligist würden wir, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, nie im Leben von diesem Schuldenberg runterkommen“, machte er damals deutlich. „Was hier passiert ist, ist eine Katastrophe.“

Die STV Horst 2007 wurde am 25. November 2007 gegründet

Dass ihr Verein am Ende war, überraschte die übrig gebliebenen Mitglieder nicht mehr. Sie gründeten am 25. November 2007 einen neuen Verein und nannten ihn STV Horst 2007. Völlig unbelastet wollten sie ab der Saison 2008/09 in der Kreisliga C neu anfangen. Den Vorsitz übernahm Stefan Thiele als einziges Vorstandsmitglied.

Der ehemalige Zweitliga-Fußballer bemühte sich emsig, aber am Ende war alles für die Katz. Gelsensport teilte mit, dass man keine Möglichkeit sehe, der STV Horst 2007 eine Spiel- und Trainingsstätte anzubieten. Die Bezirksvertretung West hatte am 1. April 2008 nach vorheriger Beratung im Sportausschuss den Beschluss gefasst, das altehrwürdige Fürstenbergstadion nach dem Aus der STV Horst-Emscher-Husaren in die eigenverantwortliche Nutzung des BV Horst-Süd zu übertragen.

Zwei Vereine 2008 aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts gelöscht

Gelsensport und der Fußballkreis wollten dem BV Horst-Süd nach dem Umzug vom Schollbruch die Gelegenheit geben, eine funktionstüchtige Nachwuchsarbeit aufzubauen. Deshalb wollte man zumindest im ersten Jahr davon absehen, einen zweiten Verein an der Fischerstraße anzusiedeln. Damit stand gleichzeitig fest, dass keine Chance bestand, die STV Horst 2007 am Spielbetrieb der Kreisliga C in der Saison 2008/09 teilnehmen zu lassen. Denn: Ohne den Nachweis einer Spielstätte nehmen der Fußballkreis Gelsenkirchen und der westfälische Fußball-Verband keinen neuen Verein auf.

Was neun Jahren zuvor mit der Ausgliederung geklappt hatte, auf einen Schlag alle Verbindlichkeiten loszuwerden, funktionierte diesmal in ähnlicher Form also nicht. Die Emscher-Husaren hatten sich endgültig verzockt, und so kam es, dass 2008 gleich zwei Vereine mit dem klangvollen Kürzel STV aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts gelöscht werden mussten: nicht nur die STV Horst-Emscher-Husaren, sondern auch die STV Horst 2007. „Ein Fußball-Verein ohne Fußballplatz, das ergibt einfach keinen Sinn“ – so die traurigen Worte von Stefan Thiele zum Abschied.