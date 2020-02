Hassel. Am Sonntag beim BV Westfalia Wickede startet er mit Westfalenliga-Schlusslicht YEG Hassel in die Mission Klassenerhalt.

Ahmet Inal: „Für uns beginnt die Saison neu“

Ahmet Inal ist etwas gestresst, als er am Vereinsheim des Lüttinghof-Stadions ankommt. „Ich musste gerade noch auf meinen Sohn aufpassen, weil meine Frau arbeiten ist“, entschuldigt sich der Trainer des Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel für die kleine Verspätung. Beim anschließenden Interview gibt sich der 38-Jährige allerdings entspannt. Dabei hat er sich doch in der Winterpause auf das durchaus mutige Vorhaben eingelassen, den fünf Punkte hinter dem rettenden Ufer liegenden Tabellenletzten noch zum Klassenerhalt zu führen. Vor dem Auftakt der Rest-Rückrunde am Sonntag (15.15 Uhr) bei Mitkonkurrent BV Westfalia Wickede verbreitet der Coach im Gespräch mit der WAZ Optimismus, begründet die Wahl von Alper Özgen als neuen Kapitän und erklärt, was ihn vor einigen Tagen beim Blick auf die Tabelle überrascht hat.

17 Spiele, 15 Tore, acht Punkte, Tabellenletzter: Was hat Sie trotzdem dazu bewogen, Trainer von YEG Hassel zu werden?

Ahmet Inal Was in der Vergangenheit passiert ist, interessiert mich nicht. Für uns beginnt die Saison jetzt neu. Ich habe in dem Zeitraum vom Trainingsstart Anfang Januar bis vor vier Tagen nicht einmal auf die Tabelle geschaut. Als ich dann vor vier Tagen etwas nachgucken musste, war ich überrascht, dass wir Letzter sind. Zum einen, weil ich das bewusst ausblenden wollte, und zum anderen, da wir so gute Trainingseinheiten und Testspiele hatten. Da sind wir keineswegs wie ein Absteiger aufgetreten.

Also haben Sie einen positiven Eindruck von der Mannschaft?

Ja, definitiv. Die Jungs ziehen mit, egal wie lange das Training dauert. Wir haben immer zwei, statt eineinhalb Stunden trainiert. Da hat keiner auf die Uhr geschaut und gemeckert. Die Intensität, Qualität und Beteiligung sind auch gut. Das zeigt, dass die Jungs Bock haben, da unten rauszukommen. Das motiviert auch mich als Trainer.

Wie sind Sie die Herausforderung in der Vorbereitung angegangen?

Ich habe nach meiner Entlassung bei der Spvgg Erkenschwick Ende September viele Spiele beobachtet und auf dieser Grundlage ein Konzept ausgearbeitet. Dabei geht es beispielsweise um grundlegende Dinge wie Pünktlichkeit, Respekt und Disziplin. Zudem habe ich viele Einzelgespräche geführt, da ich gemerkt habe, dass die Jungs es nötig hatten, einfach mal zu reden.

Hat es geholfen, dass Sie persönlich keine große YEG-Vergangenheit haben? Bei den meisten Ihrer Vorgänger war das ja anders.

Ja, das stimmt. Ich bin kein Hasseler Junge, habe nur vor einigen Jahren ein halbes Jahr hier gespielt. Ich bin daher neutral. Vielleicht ist es auch mal gut, dass jemand von außen die Richtung vorgibt.

Sie haben von einem bestimmten Konzept gesprochen. Welches Spielsystem beinhaltet das?

Da will ich nicht zu viel verraten. Grundsätzlich möchte ich laufintensiv und mit frühem Pressing spielen. Das System wird sich aber ab und zu in Kleinigkeiten verändern. Je nach Gegner werden wir auch mal mehr auf Konter lauern.

In der Hinrunde haperte es vor allem in der Offensive. Emre Can hat in den Testspielen fünfmal getroffen, auch Sky Maximilian Krzysztofiak hat bei seinem Debüt eingenetzt. Können die beiden die Probleme im Angriff beheben?

Ja, wir haben in fünf Spielen 13 Tore geschossen, vier davon gegen einen Oberligisten. Das zeigt, dass wir vorne brutale Qualität haben, natürlich auch wegen der Neuzugänge Emre und Sky. Aber auch Tolga Cengelcik und Onour Ali fügen sich super ein. So müssen wir jetzt in der Meisterschaft auftreten.

Sie haben Alper Özgen kürzlich zum Kapitän und somit zum Nachfolger des abgewanderten Seyit Ersoy ernannt. Was war dabei ausschlaggebend?

Ich habe schon bei den ersten Trainingseinheiten und Testspielen gesehen, dass Alper das in sich hat. Er kann die Jungs mitziehen und hat eine gesunde Mischung aus Lockerheit und Strenge. Deshalb ist er für mich der perfekte Kapitän.

YEG gehörte in den vergangenen Jahren stets zum oberen Drittel der Westfalenliga, jetzt sollen Sie die Mannschaft vor dem Abstieg retten. Wie stark empfinden Sie diesen Druck?

Druck spüre ich überhaupt nicht, weder vom Vorstand noch von den Zuschauern. Ganz im Gegenteil: Wir sind alle euphorisch. Dementsprechend haben auch die Jungs keinen Druck. Und wenn doch, dann ist es meine Aufgabe, ihnen den Druck zu nehmen. Deshalb haben wir bislang auch nicht über die Hinrunde geredet.

Am Sonntag geht es nun in der Liga weiter. Die ersten beiden Gegner sind direkt die beiden Konkurrenten Wickede und Lüner SV. Muss YEG diese Spiele schon gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben?

Klar, die ersten beiden Spiele sind richtungsweisend. Da wollen wir direkt sechs Punkte holen. Aber selbst wenn das nicht klappt – es sind noch insgesamt 45 Punkte zu vergeben und wir haben so viel Qualität, dass wir den Klassenerhalt trotzdem schaffen können. Dann gewinnen wir halt das dritte Spiel (lacht).