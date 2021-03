Aachener Sonntagsschuss reißt Schalke aus den Siegträumen

Große Freude: Jason Ceka feiert, nachdem die Schalker U-23-Fußballer gegen Aachen mit 2:1 in Führung gebracht hat.

Gelsenkirchen. Nach einem 0:1-Rückstand und einer 2:1-Führung trennen sich die Schalker U-23-Fußballer von Alemannia Aachen mit 2:2. Jason Ceka trifft zweimal.

Drei Tage nach ihrem 1:0-Sieg bei der U23 von Borussia Mönchengladbach durften die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 auch gegen Alemannia Aachen von einem Erfolg träumen. Doch dank eines Sonntagsschusses von Oguzhan Aydogan kamen die Gäste im Parkstadion noch zum 2:2 – und das war nicht unverdient, weil sie im zweiten Abschnitt das bessere Team waren, nachdem die Königsblauen den ersten dominiert hatten und mit einem 2:1 in die Kabine gegangen waren.

Weitere Hintergründe und Informationen zum FC Schalke 04 finden Sie hier.

Im Vergleich zur Mittwoch-Partie änderte Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling seine Startelf nur auf einer Position: Für Kapitän Fatih Candan stürmte Luca Schuler, der nach seinem Ausflug zu den Bundesliga-Profis wieder zur ältesten Mannschaft der Knappenschmiede gestoßen ist.

Hamdi Dahmani trifft in der fünften Minute für Alemannia Aachen

Das Spiel war keine fünf Minuten alt, als Torsten Fröhling gedacht haben muss: „Oje!“ Mergim Fejzullahu legte den Ball auf Nick Galle, und nach dessen Flanke köpfte Hamdi Dahmani den Ball am langen Pfosten ungehindert zum Aachener 1:0 ein.

Weitere Artikel aus dem Gelsenkirchener Lokalsport:

Schalke: Droht den Handballern das Oberliga-Aus?

Landesliga: Der SV Horst 08 schnappt sich drei Hordeler

Ein Jahr ohne Basketball-Spiele: WBV-Präsident schlägt Alarm

Westfalenliga: YEG Hassel holt 135-Tore-Stürmer aus Dortmund

Dieses Gegentor versetzte das Schalker U-23-Team aber nicht in Schockstarre. Im Gegenteil: Es antwortete, und zwar sehr engagiert. Der Lohn blieb nicht aus: Erst traf Jason Ceka mit einem platzierten 18-Meter-Schuss zum 1:1, dann hatte er etwas Glück, als er den Ball aus kurzer Distanz volley nehmen wollte, nicht richtig traf, dieser aber so an Alemannia-Kapitän Alexander Heinze abprallte, dass er ins eigene Tor kullerte und es nach 26 Minuten 2:1 stand.

Schalkes Sören Ahlers pariert zweimal gegen Aachens Nick Galle

Nach der Pause hätte Jason Ceka fast sogar sein drittes Tor in diesem Spiel gemacht, schoss aber vorbei (54.). Und nachdem dann Nick Galle Schalkes Keeper Sören Ahlers zweimal geprüft hatte (56,. 65.) – einmal aus der Distanz und einmal per Kopfball –, ließ Oguz Aydogan seinen Sonntagsschuss am Samstag ab.

Alle Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport finden Sie hier.

Tore: 0:1 Hamdi Dahmani (5.), 1:1, 2:1 Jason Ceka (21., 26.), 2:2 Oguzhan Aydogan (67.).

FC Schalke 04 U23: Ahlers - Frölich (71. Matriciani), Awassi, Hanraths, Ezeh - Flick, Kaparos - Ceka, Balouk (62. Idrizi), Berisha (82. Halbauer) - Schuler (75. Candan).