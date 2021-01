89. Minute: Oberhausens Oubeyapma trifft Schalke ins Herz

Gelsenkirchen. Rot-Weiß Oberhausen entscheidet das Revierderby in der Fußball-Regionalliga bei der U23 des FC Schalke 04 für sich. 1:0-Sieg im Parkstadion.

Irgendwie haben sich im Parkstadion schon alle damit abgefunden, dass das Ergebnis wie im Hinspiel ein 0:0 sein wird. Doch dann leisten sich die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 in der Hälfte von Rot-Weiß Oberhausen einen Patzer, der Ball landet bei Shaibou Oubeyapma, der 27-jährige Togolese zieht davon und schießt die Kleeblätter mit seinem Schuss ins lange Eck zum 1:0 (0:0)-Sieg in diesem Regionalliga-Spiel.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Klar: Wenn es wie in der Hinrunde im Niederrheinstadion auch diesmal ein 0:0 gegeben hätte, wäre Schalkes U-23-Trainer Torsten Fröhling nicht ganz so unzufrieden gewesen. Und ein solches Ergebnis wäre wohl auch gerecht gewesen, weil die Königslauen in der ersten Halbzeit und die Rot-Weißen in den schwarzen Hosen in der zweiten die bessere Mannschaft gewesen waren.

Schalkes Blendi Idrizi scheitert an RWO-Keeper Robin Benz

Die Schalker könnten intern darüber streiten, wie viele hundertprozentige Chancen sie in den ersten 45 Minuten ausgelassen hatten, als die Oberhausener kaum mehr als Statisten gewesen waren. Ganz sicher ist aber, dass da eine Möglichkeit bei war, die die 1:0-Führung hätte bedeuten müssen. Müssen, wohlgemerkt.

Mehr zum Gelsenkirchener Lokalsport:

JC Koriouchi Gelsenkirchen: Knaller zum Saisonstart der 2. Judo-Bundesliga

Vertrag läuft aus: Der FC Schalke 04 kämpft um Stürmer Matthew Hoppe

Ahmet Inal, Trainer von YEG Hassel: „Ich mache mich nicht zum Affen“

Fußball-Landesligist Viktoria Resse: Colmsee macht Nägel mit Köppen

Nach toller Vorarbeitet von Jimmy Kaparos tauchte Blendi Idrizi in der 15. Minute allein vor Robin Benz auf, scheiterte dann aber am an diesem Samstagnachmittag glänzend aufgelegten RWO-Keeper. Nur sechs Minuten später zeigte der 25-jährige Schlussmann erneut eine tolle Parade, als er den Ball nach einem Freistoß von Brooklyn Ezeh entschärfte.

Sören Ahlers zeigt gegen Shaibou Oubeyapma eine großartige Fußabwehr

Das Bild – siehe oben – änderte sich nach dem Seitenwechsel, und nun hatte der Torwart auf der anderen Seite deutlich mehr Stress. Seine größte Tat vollbrachte Schalkes Keeper Sören Ahlers in der 70. Minute, als er das Eins-gegen-eins-Duell mit Shaibou Oubeyapma dank einer großartigen Fußabwehr für sich entschied. Kurz vor dem Schusspfiff aber war der Torwart der königsblauen U23 machtlos und Oberhauens Shaibou Oubeyapma der Held dieses Revierderbys.

Tor: 0:1 Shaibou Oubeyapma (89.).

FC Schalke 04 U23: Ahlers - Matriciani, Lübbers, Awassi (90.+1 Berisha), Ezeh - Kaparos, Hanraths (71. Barnes) – Idrizi (82. Balouk), Ceka, Scienza (77. Halbauer) - Candan.

Alle Artikel zum Gelsenkirchener Lokalsport finden Sie hier.