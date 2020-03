Das war doch mal ein Start nach Maß: Fußball-A-Ligist SV Union Neustadt hat das erste Ligaspiel dieses Jahres gegen Lokalrivale Arminia Ückendorf mit 6:1 gewonnen und damit den letzten Platz der Staffel zwei verlassen. Erfolgreich lief auch das Pflichtspieldebüt von Adler Feldmarks neuem Trainer Edvin Kovacevic.



Adler Feldmark – SG Eintracht 07/12 2:1

Erstes Pflichtspiel, erster Sieg: Adler Feldmark hat beim Debüt von Trainer Edvin Kovacevic direkt dreifach gepunktet und ist auf Rang acht geklettert. „Das war ein hart erkämpfter Sieg“, bilanzierte der Coach. Sein Team führte zur Pause zwar nach Toren von Muharrem Mekoli (2.) und Neuzugang Ufuk Ataman (25.) bereits mit 2:0 - Serhat Ekinci hatte jeweils die Vorarbeit geliefert. Das 1:2 von Vinzenz Mayer (58.) und eine Gelb-Rote-Karte gegen Mustafa Senses (60.) machten das Spiel aber wieder spannend.

„Wir haben danach auf ein 4-4-1-System umgestellt und natürlich nur noch verteidigt“, berichtet Edvin Kovacevic. „Das hat gut geklappt, Eintracht hatte keine großen Chancen mehr. Deshalb ist der Sieg auch verdient.“



DJK TuS Rotthausen – VfL Resse 08 3:2

Beim Gastspiel in Rotthausen brachte Sebastian Scheiwe den VfL zwar schon nach zwei Minuten in Führung, zum Sieg reichte es für den Aufsteiger und Tabellenfünften aber trotzdem nicht. Alexander Roßbegalle (21.), Marcel Simon (27.) und Nils Meistrowitz (40.) drehten das Duell noch vor der Pause zugunsten der DJK TuS. Deren Torschütze Roßbegalle bekam auch in Durchgang zwei nicht genug vom Toreschießen und traf erneut ins Netz - allerdings ins eigene (47.). Mit seinen Teamkollegen brachte er den 3:2-Vorsprung allerdings trotzdem über die Zeit, sodass die Rotthauser nach Punkten mit den Ressern gleichzogen.



ETuS Gelsenkirchen – SSV/FCA Rotthausen 1:4

Der Tabellenzweite aus Rotthausen sorgte im Gastspiel beim Drittletzten früh für klare Verhältnisse. Erst rutschte ETuS-Keeper Andy Wobus ein Freistoß von Kevin Halberkamp durch die Hände (2.). Auch beim 2:0 von Noah Karaszkiewicz machte der Torwart eine unglückliche Figur, als der Ball von der Latte an seinen Rücken und von dort ins Netz sprang (15.). Franko Krystek erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (40.).

„Danach haben wir etwas die Zügel schleifen gelassen“, räumte SSV/FCA-Coach Roger Petzke ein. ETuS erzielte durch einen traumhaften Fernschuss von Elzner Imeri prompt das 1:3 (55.). David Hoffmann machte kurz vor Schluss nach feiner Vorlage von Michal Jacek Bonkowski aber den Deckel drauf (86.). „Wir hatten sehr viele Ausfälle, wir mussten sogar einen Feldspieler ins Tor stellen. Deshalb ging es nur darum, den Sieg zu holen. Das haben wir geschafft“, bilanzierte Roger Petzke.



Firtinaspor GE – Westfalia 04 GE II 3:1

Die Westfalia-Reserve startete gut in die Partie beim Tabellenvierten: „Firtinaspor hatte zwar viel Ballbesitz, wir hatten aber die besseren Chancen und hätten zur Halbzeit 2:0 führen müssen“, sagte Gäste-Trainer Frank Adriaans. Da es aber an der Chancenverwertung haperte, ging es torlos in die Kabine.

Zurück auf dem Platz trumpften dann die Hausherren auf: Ferhat Yaylan (47.), Neuzugang Nikolai Cymczik (56.) und Erdem Polat (76.) sorgten für einen 3:0-Vorsprung. Kerem Balaban verkürzte kurz vor Schluss (87.). „Letztlich war der Erfolg für Firtinaspor aber verdient. Wir haben es nicht verstanden, die Räume eng zu machen und standen nicht kompakt“, gestand Frank Adriaans.



Arminia Ückend. – Union Neustadt 1:6

Letzter Platz adée: Union Neustadt gab die rote Laterne direkt im ersten Ligaspiel des Jahres ab und spielte sich im Ückendorfer Derby bei der Arminia in einen Rausch. Mit dem 6:1-Erfolg kletterten die Neustädter auf den vorletzten Platz und zogen die weiterhin an zwölfter Stelle liegenden Ückendorfer mit in den Abstiegskampf. Doch nach einem solchen Kantersieg sah es lange nicht aus, wie auch Union-Trainer Frank Freudenstein zugab: „In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, weshalb das 0:0 gerecht war.“

Als Furkan Ünacan in der 47. Minute sogar das 1:0 für die Arminia erzielte, sah es für die Gäste schon düster aus. Doch mit zwei Doppelschlägen drehte Union das Kellerduell: Dominik Skowronek (51.), Kevin Koppers (54.), Patrick Reeck nach Vorarbeit von Bruder Julian (65.) und Waldemar Lech (67.) stellten auf 4:1. In der Schlussphase machten erneut Lech (78.) und Koppers (83.), der einen Freistoß von der Mittellinie verwandelte, das halbe Dutzend voll. Ein Armine sah in der 75. Minute noch die Rote Karte.

Coach Frank Freudenstein war dementsprechend hochzufrieden: „Das war eine sehr gute Leistung. Die Mannschaft hat nach dem Rückstand nicht den Kopf hängen gelassen, sondern einfach weitergespielt. Endlich hat sich die Arbeit mal gelohnt.“



ETuS Bismarck – SV Hessler 06 0:5

Der Spitzenreiter aus Hessler tat sich beim Tabellenzehnten lange schwer. Timo Schulz’ 1:0 aus der 27. Minute war bis in die Schlussphase das einzige Tor des Tages. Erst ab der 78. Minute zogen die Gäste entscheidend davon. Und das hatten sie vor allem Michael Krakala zu verdanken. Der Torjäger schoss drei Tore (78., 86., 90.). Zudem steuerte Julian Hellmich einen Treffer bei (85.).



Middelich-Resse – DJK Blau-Weiß 0:2

Die drittplatzierte DJK hatte mit dem „neuen Middelich“, wie Co-Trainer Peter Seikowski die im Winter zahlreich verstärkte und nun an letzte Stelle abgerutschte Spielvereinigung beschrieb, ziemlich zu kämpfen. Erst in der 62. Minute netzte Muhsin Ayhan zum 1:0 ein. Elyesa Suyer brachte den Dreier schließlich unter Dach und Fach (84.).

„Der Sieg war letztendlich verdient und hätte auch höher ausfallen müssen. Nach der langen und zähen Wintervorbereitung wäre es blind gewesen, einen Hurrastil zu erwarten. Trotzdem haben wir noch genug Luft nach oben“, sagte Peter Seikowski.