4:7-Rückstand – aber dann holt sich Schalke noch einen Punkt

Steinfurt. Der Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-NRW-Liga wird immer dramatischer. Beim Tabellenvierten sammelt der FC Schalke 04 einen Zähler.

Es ist ein Kampf um den Klassenerhalt in der NRW-Liga, der dramatischer kaum sein könnte. Und die Tischtennis-Asse des FC Schalke 04 sind mittendrin statt nur dabei, erst recht nach ihrem 8:8 beim TB Burgsteinfurt. Nach 14 von 18 Partien hat der Aufsteiger 10:18 Punkte und auf dem ersten Abstiegsplatz einen Zähler Rückstand auf den TTC Grünweiß Bad Hamm II (11:17) und zwei auf die TTF Bönen (12:16), die auf den Relegationsrängen liegen, sowie drei auf TuRa Elsen (13:19) und vier auf den GSV Fröndenberg (14:16).

„Das Spiel war von Anfang an hart umkämpft“, sagte Schalkes Kapitän Luca Heidrich, der mit seinen Teamkollegen in Steinfurt beim Tabellenvierten ein Wechselbad der Gefühle erlebte. Auf den gelungenen 2:1-Doppelstart „gab’s oben einen Dämpfer, weil Johann Mahl nicht seinen besten Tag erwischt hatte“, sagte Luca Heidrich. Die Königsblauen, denen der kranke Thorsten Honefeld fehlte, mussten sich herankämpfen. Und das gelang ihnen, vor allem auch deshalb, weil Brett-drei-Mann Saša Smolić sehr gut drauf war und in seinen beiden Einzeln keinen einzigen Satz abgab. „Wir hoffen, dass er diese Form jetzt beibehält“, sagte Schalkes Kapitän.

Schalkes Johann Mahl dreht Rückstand im fünften Satz – 12:10 nach 8:10

Gut war auch, dass Spitzenspieler Johann Mahl in seinem zweiten Einzel Nervenstärke bewies. Im fünften Satz lag der 14-Jährige gegen Franz Weitkamp mit 8:10 hinten, um sich dann doch noch mit 12:10 durchzusetzen. „Das war sehr wichtig“, sagte Luca Heidrich, der dann nach dem 4:7-Rückstand gemeinsam mit Saša Smolić und Maurice Mann dafür sorgte, dass es nach 14 Matches 7:7 stand.

Zwar musste sich Marius Mann dann beugen, doch im Schlussdoppel brachten Johann Mahl und Luca Heidrich den Punkt dank ihres 3:1 über Burgsteinfurts Tim Beuing und Max Kruse nach Hause. Locker? „Das würde ich so nicht sagen“, antwortete Luca Heidrich. „Aber wir haben erneut gezeigt, dass wir eine gute Bilanz haben.“ Eine sehr gute Bilanz hat dieses Duo sogar, in dieser Saison zwölf von 13 Paarungen gewonnen.

So haben sie gespielt:

FC Schalke 04: Mahl/Heidrich 2:0, Smolić/Köhler 1:0, Mau. Mann/Mar. Mann 0:1, Mahl 1:1, Köhler 0:2, Smolić 2:0, Mau. Mann 1:1, Heidrich 1:1, Mar. Mann 0:2. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer