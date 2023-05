Fussball - Bezirksliga 4:2: So beendet Hessler 06 in Günnigfeld seine Negativserie

Gelsenkirchen. Der Erler SV 08 versteht die Welt nicht mehr, kommt bei RWT Herne unter die Räder. Resse, Hessler und Hassel punkten in der Fußball-Bezirksliga.

In der Fußball-Bezirksliga staubten am vorletzten Spieltag bis auf den Erler SV 08 alle Gelsenkirchener Mannschaften etwas Zählbares ab. Viktoria Resse und der SV Hessler 06 gewannen ihre Spiele. Der SC Hassel hielt immerhin einen Punkt am Lüttinghof.

SC Hassel – VfB Hüls 2:2. Den Klassenerhalt hatten die Hasseler bereits vor dem Anpfiff in der Tasche. Möglich, dass im Heimspiel gegen den VfB Hüls deshalb die Konzentration in der Anfangsphase fehlte. „Wir haben die ersten 20 Minuten total verschlafen“, merkte Trainer Enis Ayyildiz nach dem unter dem Strich gerechten 2:2 an. „In der Pause musste ich die Jungs daran erinnern, dass wir noch Fußball spielen müssen.“

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Hülser mit 2:0 vorne. Die zweite Hälfte gehörte dann jedoch eindeutig dem SC Hassel. Bilal Gürdal gelang nach Zuspiel von Abderrahim Admani das Anschlusstor, und Baris Uysal erzielte mit einem an Abderrahim Admani verursachten Foulelfmeter das 2:2. Er rettete damit Hassels Serie von nunmehr acht Spielen in Folge ohne Niederlage.

Tore: 0:1 Daniel Bieber (8.), 0:2 Jusef Bahri (14.), 1:2 Bilal Gürdal (63.), 2:2 Baris Uysal (81., Foulelfmeter). SC Hassel: Klein, Dennstädt, Daglioglu (90. Kiymaz), Birbir, Özdemir (59. Ulu), Tiska (82. Cinar), Ba. Uysal (82. Schulz), Racovita, Admani, Sat, Gürdal.

Viktoria Resse: „Wir waren einen Tacken besser“

Viktoria Resse – SG Herne 70 1:0. Resses Trainer Matthias Potthoff war nach dem 1:0 gegen den Gast aus Herne nicht nur mit dem Ergebnis, sondern auch mit der Art und Weise, wie es zustande gekommen ist, zufrieden. „Das war eine ordentliche Leistung“, meinte er. „Wir waren einen Tacken besser und haben deshalb auch verdient gewonnen.“ Das Tor des Tages erzielte Felix Kleina sieben Minuten vor Schluss mit einem satten Schuss aus zehn Metern nach einem Zuspiel von Erdem Sönmez. In der Zeit davor war er nicht so treffsicher, auch Soner Ünlü nutzte seine Möglichkeiten nicht, sieht man einmal von jenem Tor ab, das zu Beginn der zweiten Hälfte wegen angeblichen Abseits keine Anerkennung fand.

Tor: 1:0 Felix Kleina (83.). Viktoria Resse: Imort, Pagels, Vatav, Ünlü, Ba. Aydin, Zielke, Rednos (49. Ressin), Kleina (85. Falzer), Köppen, Bu. Aydin (63. Koca), Akti (46. Sönmez).

Hessler 06 gewinnt nach zuvor vier sieglosen Spielen

VfB Günnigfeld – Hessler 06 2:4. Nach vier sieglosen Spielen in Folge hat es für den Tabellendritten aus Heßler endlich wieder zu einem Dreier gereicht.

„In unserer derzeitigen Lage war es für die Köpfe ganz wichtig, mal wieder ein Spiel gewonnen zu haben“, meinte 06-Trainer Holger Siska nach dem 4:2 beim VfB Günnigfeld. Die Heßleraner waren den kurzen Weg über die Stadtgrenze mit dem Häuflein der letzten Aufrechten angetreten.

„Neun Feldspieler aus dem eigentlichen Kader plus drei A-Juniorenspieler“, zählte Holger Siska auf. „Unter diesen Umständen kann ich der Mannschaft nur ein Kompliment machen.“ Er lobte vor allem Elias Gordillo Freitag und Torhüter Felix Wittka. Der Sieg des SV Hessler 06 war vielleicht etwas glücklich, aber nicht unverdient. Die ersten drei Treffer für den Gast fielen nach demselben Schema: ein zu kurzer Rückpass und anschließend eine misslungene Aktion des Günnigfelder Torwarts Hendrik Emberger. Nach einer Notbremse an Lukas Tomanek sah ein Spieler des Gastgebers die Rote Karte (51.).

Tore: 0:1, 1:4 Elias Gordillo Freitag (15., 75.), 0:2 Lukas Tomanek (28.), 1:2 Cihan Tasbas (44.), 1:3 Patrick Platzek (74.), 2:4 Kamil Kokoschka (90.). SV Hessler 06: Wittka, Czenczek (70. Stallmann), Leberecht, Freitag (77. Niekrawietz), Platzek, Hellmich, Kulla, May, Broll, Djuliman, Tomanek.

Erler SV 08 unterliegt klar bei RWT Herne

R.W.T. Herne – Erler SV 08 7:2. Erles Trainer Hartmut Scholz verstand zur Halbzeit die Welt nicht mehr. „Eigentlich mussten wir mit 4:1 führen“, meinte er. Stattdessen lag R.W.T. Herne zur Pause mit 4:0 vorne. Am Ende stand dann sogar ein 7:2 für den Gastgeber. In der zweiten Halbzeit spielten die Erler wirklich so schlecht, wie man nach dem Ergebnis vermuten könnte.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 5:0 Hami Azak (13., 28., 41., 49.), 4:0 Hakan Ören (43.), 6:0 Anil Yilmaz (55., Elfmeter), 6:1, 7:2 Bünyamin Karagülmez (64. per Elfmeter, 85.), 7:1 Serdar Yigit (82.). Erler SV 08: Wollny, Bakir (46. Gülmez), Scholz, Karagülmez, Moreno Krehl (46. Reydt), Simsek, Voßschmidt (57. Klemm), Dziabel, Jürgensen, Van (62. Vorholt), Gendreizig.

