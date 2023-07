Zufrieden nach dem 4:0 über den Erler SV 08: Trainer Misel Zec und die erste Mannschaft der SSV Buer bereiten sich auf die neue Saison in der Fußball-Landesliga vor.

Fussball - Vorbereitung 4:0: So zeigt die SSV Buer dem Erler SV 08 die Grenzen auf

Gelsenkirchen. Mit 4:0 setzt sich die SSV Buer im Test beim Erler SV 08 durch: Was schon gut läuft beim Landesligisten. Klarer Sieg auch für den SV Horst 08.

Zu klaren Siegen in Testspielen kamen die SSV Buer und der SV Horst 08.

Erler SV 08 – FC Wetter 2:1. Erles Trainer Michael Czerwinski musste urlaubsbedingt auf mehrere Stammkräfte verzichten. Trotzdem hatte seine Mannschaft die Partie gegen den ebenfalls in der Bezirksliga spielenden Gast aus Wetter in der Hand. Sie ließ sich auch durch den 0:1-Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Marvin Scholz glich noch vor der Pause aus. Das 2:1 erzielte Jan Gendreizig. Der Sieg für den ESV 08 hätte noch höher ausfallen können. Die beste Gelegenheit zu einem weiteren Treffer vergab Nico Dziabel. Er verschoss einen an Nils Simsek verursachten Foulelfmeter. „Zum Schluss ließen die Kräfte nach“, fand Michael Czerwinski.

Tore: 0:1 (22.), 1:1 Marvin Scholz (27.), 2:1 Jan Gendreizig (59.).

Erler SV 08 - SSV Buer 0:4: Landesligist spielt einen „guten und schnellen Ball“

Erler SV 08 – SSV Buer 0:4. Einen Tag nach dem 2:1 gegen den FC Wetter kam der Erler SV 08 an seine aktuellen Grenzen. „Das war brutal schwer gegen einen so starken Gegner“, meinte Trainer Michael Czerwinski nach der 0:4-Niederlage gegen den Landesligisten SSV Buer verständnisvoll. „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf. Sie hatten schon einen Tag zuvor alles rausgeblasen. Trotz der Niederlage ziehe ich positive Erkenntnisse.“

Das konnte auch Buers Trainer Misel Zec tun. „Ich muss alle Spieler, die zum Einsatz kamen, loben“, teilte er mit. „Sie haben einen guten und schnellen Ball gespielt, ich war angenehm überrascht. Auch die Laufwege, die wir am Donnerstag und am Freitag im Training geübt haben, klappten bereits.“ Der überragende Louis Jozek leitete den Reigen der vier Tore ein. Aber auch die beiden anderen Zugänge gefielen: Maurice-Joel Weißbohn und Turgay Altuntas, der erneut zweimal ins Schwarze traf.

Tore: 0:1 Louis Jozek (22.), 0:2, 0:4 Turgay Altuntas (37., 89.), 0:3 Luca Kolaczek (67.).

SV Horst 08 – VfB Lünen 6:0. Der neue Horster Trainer Guido Naumann war mit dem Auftritt seiner Mannschaft gegen den VfB Lünen aus der Kreisliga A sehr zufrieden. „Wir wollten Pressing spielen, und das haben die Jungs so wie gewünscht gemacht“, lobte er. „Auch wenn der Gegner eine Klasse tiefer spielt, werte ich es als sehr positiv, dass wir ihm keine einzige Tormöglichkeit gestattet haben.“

Der Gastgeber erzeugte viel Druck und lag bereits zur Pause mit 4:0 vorne. Rückkehrer Ramadan Ibrahim machte besonders auf sich aufmerksam. Er steuerte drei Treffer zum Kantersieg bei, Fabrice Meinert netzte zweimal ein. „Solche Spieler braucht man in der Bezirksliga“, sagt Guido Naumann. „Sie machen aus nichts ein Tor.“

Tore: 1:0, 6:0 Fabrice Meinert (5., 65.), 2:0 Pandy Jeremie Mvunuku (18.), 3:0, 4:0, 6:0 Ramadan Ibrahim (38., 39., 85.).

