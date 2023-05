4:0: So holt sich YEG Hassel bei SF Bulmke den Kreispokal

Gelsenkirchen. A-Kreisligist Sportfreunde Bulmke hält das Kreispokal-Endspiel lange offen. Wie sich Westfalenligist YEG Hassel zum 4:0-Pokalsieg kombiniert.

YEG Hassel hat sich verdient den Kreispokal 2022/23 gesichert. Mit einem ungefährdeten 4:0 (1:0) beim A-Kreisligisten Sportfreunde Bulmke holte das Team um Trainer Hakan Durdu die Trophäe.

„Wir haben alles richtig gemacht“, so Durdu nach dem Spiel. „Auf dieser Asche ist es sehr schwierig zu spielen, aber wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Beide Mannschaften haben noch entscheidende Spiele vor sich. Die Bulmker sind Meister der Kreisliga A2 und müssen noch ins Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen den Meister der Kreisliga A1, die von der SSV Buer II angeführt wird.

Sportfreunde Bulmke - YEG Hassel: Zunächst eine ausgeglichene Partie

Das Team von YEG Hassel musste am vergangenen Wochenende eine 0:5-Niederlage gegen den DSC Wanne-Eickel hinnehmen und muss sich an den letzten drei Spieltagen noch strecken, um in der engen Westfalenliga 2 den Klassenerhalt zu sichern.

Auf dem Hartplatz in Bulmke ging es um den Kreispokaltitel, und zunächst war es auf der Asche an der Plutostraße eine ausgeglichene Partie. Das erste echte offensive Ausrufezeichen setzte der A-Kreisligist, aber der Fernschuss von Ali Vural klatschte an den Außenpfosten.

Ebenfalls aus der Distanz versuchte es für YEG Hassel Tarik Baydemir – auch nach seinem Schuss krachte es am Pfosten, aber diesmal lag der Ball zur 1:0-Führung der Gäste im Tor. Nach einem Freistoß auf der linken Angriffsseite kam der Ball hinüber auf Rechts vor die Füße von Baydemir, und der knallte den Ball ins lange Eck in den Winkel.

Westfalenligist ist mit schnellen Kombinationen erfolgreich

Die Bulmker nahmen einen offensiveren Schwung mit aus der Kabine, aber YEG ließ sich nicht in große Verlegenheit bringen. Der Schuss von Mahmut Gülnaz (69.) war zu zentral. Auf der anderen Seite scheiterte Salih Arabahci frei durch an Bulmkes Torhüter Durmus Kara, aber in der Schlussviertelstunde waren die Hasseler in Konterlaune. Mehmet Can Özkaya (76.), Yüksel Terzicik (80.) und Berkan Akyürek (86.) schlossen schnelle Kombinationen zum 4:0-Endstand ab.

Onur Gündüz (Mitte, Sportfreunde Bulmke) gegen Mert Kilic (2.v.r.) und Musa Dilek (r.) im Kampf um den Ball im Gelsenkirchener Kreispokal-Finale. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Tore: 0:1 Baydemir (36.), 0:2 Meh. Özkaya (76.), 0:3 Terzicik, 0:4 Akyürek (86.).

Bulmke: Kara; Doumbia, Vural (85. Ütük), C. Yilmaz (83. M. Kilicalp), Yacioglu (62. Can), Gülnaz, H. Kilicalp, Kimdomba, K. Yilmaz (80. Lewejohann), Cetin, Gündüz (62. Kafli).

Hassel: Yalcin; Öztürk (83. Giourouk), Kilic, Yildiz (87. Tugyan), Baydemir, Dilek, Arabaci (81. Akyürek), Eren (54. Terzicik), Meh. Özkaya (76. Nishino), Mes. Özkaya, Kara Ali.

Siegerehrung: Vorn YEG Hassels Kapitän Cihan Yildiz mit dem Kreispokal, rechts Volker Dyba, stellvertretender Vorsitzender des Fußballkreises Gelsenkirchen. Foto: Bomm

