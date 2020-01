3:1 im Spitzenspiel: Die Grillonen bauen ihre Führung aus

Eine Stunde und 45 Minuten bekämpften sich die Volleyballerinnen des TC Gelsenkirchen und die Spielerinnen des VfL Telstar Bochum II im Verbandsliga-Duell, bis die Entscheidung gefallen war. Die Grillonen nutzten ihren Heimvorteil, siegten mit 3:1 und bauten ihre Tabellenführung auf mittlerweile sieben Punkte aus. Es gibt schlechtere Zwischenbilanzen. Nadine Müller, Lena Moskopp & Co. feierten ihren Erfolg ausgelassen.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter“, dröhnte es durch die Halle an der Georgstraße, während Trainer Gerd Hemforth und sein Assistent Norbert Zagozen schon mit leichten Abbauarbeiten begannen, das Netz aus der Halterung lösten und die technischen Geräte zusammenpackten.

Ein Teil der Spielerinnen gönnte sich einen kleinen Schluck aus der Bierflasche. „Das“, meinte Hemforth mit einem Schmunzeln, „ist sowohl erlaubt als auch verdient.“

Der TCG-Coach war nicht mit allem zufrieden, was er in den fast zwei Stunden in der Halle von seinem Team gesehen hatte, aber unter dem Strich stand der nächste Erfolg. Neun Spiele, neun Siege, 25 Punkte. Die Bilanz nach neun von insgesamt 18 Begegnungen ist nahezu perfekt. Aber leistungsmäßig ist beim Liga-Primus noch Luft nach oben.

„Unser erster Satz“, sagte Hemforth, „war gegen Bochum überragend. Der VfL konnte uns da zu keinem Zeitpunkt gefährlich werden.“ Das änderte sich. Hemforth: „Im zweiten Satz war es wie immer, wenn man denkt, dass es wie von alleine läuft. Wir haben da aber noch den Kopf aus der Schlinge gezogen.“

Lena Moskopp konzentriert sich auf den Ball. Im Hintergrund beobachtet TCG-Trainer Gerd Hemforth die Szene. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Zwischenzeitlich lagen die Gelsenkirchenerinnen mit 3:7, 6:11 und 10:13 hinten, bevor sie den drohenden Satzverlust abwendeten, zum 17:17 ausglichen und dann auf 25:23 davonzogen. Im dritten Satz bestätigte sich dann das, was sich zuvor schon angedeutet hatte: Die Reserve des VfL Telstar Bochum steigerte sich, wurde immer forscher und profitierte von mehreren TCG-Patzern. Zwar führten die Grillonen mit 12:10, gerieten dann aber mit 14:18 in Rückstand, bevor sie sich auf 20:20 heranarbeiteten und dann knapp mit 24:26 verloren. „Wir waren nicht mehr so bissig. Auf einmal kippt so ein Spiel. Und auch im vierten Satz sah es für uns zunächst nicht gut aus. Die Mädels mussten erst mal einiges verdauen“, blickte Hemforth skeptisch auf den frühen 1:6-Rückstand, der Böses erahnen ließ. Weil aber Paula Schneyer und Sabine Burczyk mehrere starke Aufschläge ins gegnerische Feld knallten, die den VfL Telstar II vor erhebliche Probleme stellten, senkte sich das Kräfteverhältnis wieder zugunsten der TCG-Mädels.

„Wir haben mehrere gute Aufschläge gemacht und die Begegnung dann wieder in den Griff bekommen“, analysierte Ged Hemforth. „Trotzdem haben wir nicht alles abgerufen, was ich mir zuvor erhofft hatte. Wir nehmen den Dreier aber gerne mit. Das könnte der Türöffner für die Fortsetzung der erfolgreichen Saison sein.“

Bochums Trainer Michael Beckebom glaubt nicht an eine Vorentscheidung beim Kampf um den Oberliga-Aufstieg. „Die Gelsenkirchenerinnen sind sieben Punkte vor, aber aus meiner Sicht sind sie noch zu stoppen. Wenn das, was sie am Sonntag gegen uns gezeigt haben, die Maximalleistung war…“, meinte Beckebom und ließ den zweiten Teil des Satzes offen.

Jacqueline Wilim fehlt beim TCG

Für die Bochumerinnen war es das erste Spiel nach einer einzigen Trainingseinheit. „Bei uns sind die Hallen bis zum 6. Januar zu gewesen, wir konnten also lange nicht trainieren. Das hat man besonders zu Spielbeginn gemerkt. Da stimmten die Abläufe nicht, wir lagen früh mit 3:9 hinten“, stellte Beckebom fest und schob nach: „Beim TCG hat Angreiferin Wilim gefehlt. Wenn sie gespielt hätte, wäre es für uns noch schwieriger geworden.“ Die verschnupfte Jacqueline Wilim saß in Zivil auf der Bank und unterstützte ihr Team von draußen. Am kommenden Samstag (19.30 Uhr) will sie gegen Höntrop wieder dabei sein.

Sätze: 25:19, 25:23, 24:26, 25:22.

TC Gelsenkirchen: Müller, S. Burczyk, Arifi, Plura, Schneyer, Moskpopp, Ress, Rietz, Zagozen.