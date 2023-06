29. City-Nacht in Schaffrath: Bahn frei für die Top-Leute

Startschuss am Mittwoch: Zum 29. Mal macht die Radsport-Elite Tempo bei der City-Nacht in Gelsenkirchen-Schaffrath.

Gelsenkirchen. Zum 29. Mal startet die Rad-Elite bei der City-Nacht in Gelsenkirchen-Schaffrath. Ein Überblick über die Großveranstaltung an diesem Mittwoch.

Wenn es am Mittwochabend in Schaffrath bei den Rennen der 29. City-Nacht auf die Zielgerade geht, dann ist richtig Tempo drin. Dann haben die Organisatoren vom Rad Club Olympia Buer um Michael Zurhausen ihren Endspurt schon hinter sich. Wenn die Radsportler in die Pedale treten ist eine lange Vorbereitungszeit vorbei für die Organisatoren.

Dass es sich wieder lohnen wird, das ist für Michael Zurhausen schon zwei Tage vor der Veranstaltung klar. In diesem Jahr finden die Rennen wieder am seit Jahren gewohnten Termin, am Abend vor Fronleichnam, statt, und Zurhausen ist sich sicher: „Am Mittwoch wird wieder der Teufel los sein.“

Kurzzeitig hatten sie beim Rad Club Olympia schon ein wenig skeptisch auf diesen 7. Juni geschaut – weil zwischendurch, erzählt Michael Zurhausen, im Terminplan des DFB einmal dieser Tag für das zweite Bundesliga-Relegationsspiel aufgetaucht war. Aber dies ist der Montag geworden, und der S04 ist ohnehin kein Relegationsteilnehmer.

Über 50 Elite-Fahrer starten am Mittwochabend um 20.15 Uhr

Bahn frei für die Radsportler ohne Terminkollision mit den königsblauen Profis, und volle Konzentration also auf ein erlesenes Teilnehmerfeld an diesem Mittwoch. Weltmeister, Olympiasieger und ein Tour-de-France-Etappensieger sind schon in Schaffrath gestartet, und auch dieses Mal hat sich schon vor dem Meldeschluss am Montagabend die Spitze des Radsports für den Mittwochabend in Schaffrath angekündigt.

Ab 20.15 Uhr starten über 50 Elite-Fahrer, sie kämpfen über 65 Runden und die Strecke von 72 km um den Großen Preis der Sparkasse. Vorjahressieger Andreas Mayr (Kempten) ist nicht dabei, weil er mit seiner Mannschaft ein Etappenrennen bestreitet. Dafür kommt der Zweitplatzierte des Vorjahres, Justin Wolf vom KT Team/Leopard, Prädikat „Top-Mann“.

Der Spezialist im Zeitfahren wurde im Vorjahr nur ganz knapp von Andreas Mayr abgehängt und greift in diesem Jahr erneut nach dem Sieg. Noch drei schnelle Männer im Teilnehmerfeld sind Jan Knolle vom Team Vorarlberg aus Österreich, Campo Schmitz vom KT Storck Cycling Team und Jos Aysel vom Team Seccom.

Prämierung „Supersprint“

Sie gehen hohes Tempo auch für die Prämierung ELE Supersprint. In jeder zehnten Runde wird die Zeit des führenden Fahrers über eine Runde gestoppt. Der Fahrer, der bei fünf Abnahmen die schnellste Runde fährt, gewinnt den Preis. Außerdem erhält jeder Fahrer, der pro Runde die Ziellinie als Erster überquert, einen Punkt. Wer am Ende die meisten dieser Punkte hat, gewinnt den Lyderspreis der Dekra. Auf die Fahrer warten außerdem noch über 30 Sprintprämien von Gelsenkirchener Sponsoren.

Der Mittwochabend beginnt um 18.15 Uhr mit dem 1. Rennen der Amateure um den Großen Preis des Autohauses Basdorf. Favorit ist Lucas Liss, Weltmeister von 2019 im Scratch auf der Bahn. Nach zwei Jahren Pause gibt er sein Comeback bei der City-Nacht in Schaffrath.

„Gendarme François Cruchot aus Saint-Tropez“ ist wieder dabei

Die Sicherheit ist im Vorfeld dieses Mittwochabends auch noch mal ein Thema gewesen. 16 Securityleute, so Michael Zurhausen, sind an der Strecke im Einsatz, insgesamt 1000 Meter Gitter dienen an der Strecke als Absicherung.

Für ein Rahmenprogramm ist gesorgt, und auch in diesem Jahr ist wieder „Gendarme François Cruchot aus Saint-Tropez“ dabei.

Am Donnerstag, so Michael Zurhausen, fangen dann schon die ersten Vorbereitungen für die 30. City-Nacht im nächsten Jahr an, und in Kürze folgen ja auch noch weitere Veranstaltungen. Am 17. Juni etwa ist der RC Olympia Buer Ausrichter der Deutschen Meisterschaft der Foot-Biker, also Tretrollerfahrer. Auch da wird Tempo drin sein.

Der Zeitplan für die 29. City-Nacht in Gelsenkirchen-Schaffrath am Mittwoch, 7. Juni

18.15 Uhr Start Amateure Preis des Autohauses Basdorf über 50 Runden, 60 km

Start Amateure Preis des Autohauses Basdorf über 50 Runden, 60 km 19.30 Uhr Junior-Cup-Rennen für Kinder um den Vivawest Preis

Junior-Cup-Rennen für Kinder um den Vivawest Preis 19.45 Uhr Jugend des SC Schaffrath

Jugend des SC Schaffrath 19.50 Uhr Einrad-Fahrer Show

Einrad-Fahrer Show 20.15 Uhr Start zur 29. City Nacht um den Preis der Sparkasse über 65 Runden, 72 km

Start zur 29. City Nacht um den Preis der Sparkasse über 65 Runden, 72 km 21.45 Uhr Siegerehrung

