2. Dreiband-Bundesliga: Brisantes Derby in Bertlich

Zwei Wochen nach dem Start der neuen Saison in der 2. Dreiband-Bundesliga findet an diesem Wochenende bereits der nächste Doppelspieltag statt. Dabei genießt der Billard-Club Grüner Tisch Buer erstmals Heimrecht im Billardzentrum Bertlich am Hoppenwall. Vor allem auf das erste Spiel am Samstag um 14 Uhr sind viele Blicke gerichtet. Denn zu Gast ist der Bundesliga-Absteiger BC Elfenbein Höntrop.

In dieser Partie steckt sehr viel Brisanz. Nach der abgebrochenen vergangenen Saison wechselten mit Stefan und Markus Galla zwei Bueraner Spieler zu den knapp 25 Kilometer entfernten Höntropern. Kurz danach wurde GT Buer auf der Suche nach Ersatz fündig. Seit dieser Spielzeit greifen nun Kersten Reinartz, Matthias Meske und Sebastian Rob für die Bueraner zum Queue. Alle drei waren noch bis Anfang des Jahres für Elfenbein Höntrop in der 1. Bundesliga aktiv – und gingen dann nicht im Guten.

Für den GT Buer, der die ersten beiden Saisonspiele ersatzgeschwächt verloren hat, wird es gegen die zum Start zweimal siegreichen Höntroper nicht einfach werden. Denn neben den Galla-Brüdern befinden sind auch noch Nationalspieler Dustin Jäschke, der Belgier Martin Spoormans und der frühere Vizeweltmeister John Tijssens aus den Niederlanden im Aufgebot. Für den einzigen übrig gebliebenen Bueraner Stefan Hetzel sowie die drei Zugänge wird es daher ein sehr schwieriges Unterfangen.

Stefan Hetzel ist der einzig übrig gebliebene Bueraner Spieler aus der vergangenen Bundesliga-Saison. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Allerdings liegt der Druck beim Gegner. Denn Höntrop ist der große Favorit auf die direkte Rückkehr in die 1. Liga. Aber Buers neuer Teammanager Andreas Reimertz, ebenfalls ein ehemaliger Höntroper, sagt auch: „Wir sind zwar krasser Außenseiter, aber beim Billard ist vieles möglich. Jede Partie muss erst mal gespielt werden.“

Sonntag gegen Crengeldanz-Zweite

Am Sonntag um 11 Uhr folgt dann das vermeintlich leichtere Heimspiel für GT Buer, wenn es gegen die Zweitvertretung des BC Crengel­danz Witten geht. Die Wittener, die wohl mit Fabian und Simon Blondeel, Edgar Bettzieche und Berkutay Göncüoglu antreten werden, sind wie die Bueraner mit zwei Niederlagen gestartet. Daher wird diese Partie sehr wichtig sein – für Buer, aber auch für Witten. Der Verlierer wird erst mal im Tabellenkeller festhängen. „Witten ist ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt, daher ist es wichtig zu punkten“, sagt Andreas Reimertz. Spannende Spiele sind somit an beiden Tagen garantiert. Gäste sind bei freiem Eintritt unter den aktuell gültigen Hygienevorschriften willkommen.