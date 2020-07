19 Schalker Basketball-Mannschaften gehen auf Korbjagd

Schalke. Die Schalker Basketballer schicken insgesamt fünf Teams im Senioren-Bereich ins Rennen. Außerdem wurden 14 Jugend-Mannschaften gemeldet.

Der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) hat die offizielle Ligen-Einteilung für die Saison 2020/2021 sowohl im Jugend-, als auch im Senioren-Bereich bekanntgegeben. Für den FC Schalke 04 sollen in der kommenden Spielzeit insgesamt 19 Mannschaften auf Korbjagd gehen.

Mit insgesamt fünf Teams im Senioren-Bereich geht die Basketballabteilung des FC Schalke 04 in die Saison 2020/2021, teilte der Klub mit. Die erste Herren- und die erste Damenmannschaft gehen in der kommenden Saison in der Oberliga des Westdeutschen Basketball-Verbands an den Start.

Der FC Schalke 04 hatte keinen Lizenzantrag für die Saison 2020/21 für die 2. Basketball Bundesliga ProA gestellt. Nach zwei Jahren in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zogen sich die Basketballer aus Gelsenkirchen aus dem Profibasketball zurück. Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte sich der Klub die ProA „nicht mehr leisten können“, so Peter Peter, Vorstand Finanzen des FC Schalke 04, im Frühjahr.

Zweite Mannschaft in der Bezirksliga

Die zweite S04-Herrenmannschaft startet in der Bezirksliga. Die dritte und vierte Herrenmannschaft sollen in den Kreisligen antreten. Außerdem ist erneut eine königsblaue Hobby-Mannschaft gemeldet.

Im Jugendbereich meldeten die Knappen die männliche U16 und U18 in der Oberliga, eine U18-Reserve geht in der Kreisliga an den Start. Bei den Juniorinnen soll eine U14 in der 2. Regionalliga und eine U12 in der Oberliga antreten. In den offenen Klassen schickt der S04 drei U14-Teams ins Rennen (Oberliga, der Landesliga und der Kreisliga). In den offenen Altersklassen U12 und U10 wurden jeweils zwei Teams für die Oberliga und die Kreisliga gemeldet.