10:4: So erreicht der JC Koriouchi sein Saisonziel

Auch Axel Limberg (in der roten Jacke) gewann seine beiden Kämpfe in der 2. Bundesliga Nordwest für den JC Koriouchi Gelsenkirchen gegen den Braunschweiger JC.

Gelsenkirchen. Der JC Koriouchi bezwingt Braunschweig mit 10:4. Vor dem letzten Kampftag eröffnet sich den Judosportlern noch eine besondere Perspektive.

Schöne Aussichten. Schon durch den 10:4-Erfolg über den Braunschweiger JC haben die Judosportler des JC Koriouchi Gelsenkirchen ihr Saisonziel endgültig erreicht, und vor dem letzten Kampftag zur sich noch eine andere Perspektive auf.

Einen Sieg Ende August vorausgesetzt beim Judo-Team Holten, könnten sich die Gelsenkirchener sogar noch den Titel in dieser Saison der 2. Bundesliga Nord schnappen.

JC Koriouchi Gelsenkirchen hat Rang drei gefestigt

Aber drumherum gibt es noch viele Wenns und Abers. Denn es bleibt abzuwarten, wer am 26. August tatsächlich auf der Matte steht, denn an jenem Wochenende findet ein internationales Turnier statt, auch mit Kämpfern des JC Koriouchi Gelsenkirchen.

Mit ihren nun fünf Zählern liegen die JC-Kampfsportler auf Rang drei je einen Punkt hinter dem Führungsduo Judo-Team Holten und 1. Judo-Club Mönchengladbach (beide 6). Und auch wenn für die Gelsenkirchener im Fall der Fälle die Aufstiegsoption nicht in Frage käme, wie Koriouchi-Präsident Erhan Baz vor Beginn der Saison erklärt hatte – vor ihrem letzten Kampftag lautet die Perspektive für die Gelsenkirchener, so Baz: „Wenn wir gewinnen, können wir Meister werden, wen wir verlieren, haben wir den Klassenerhalt geschafft.“

Der ist dem Team um Trainer Mohsen Ghaffar nach dem 10:4 über Braunschweig sicher.

Drei Vergleiche gingen kampflos an die Gäste, in den übrigen Duellen konnten die Gelsenkirchener überzeugen. Je zweimal waren Markus van Dijk (-90 kg), Axel Limberg (-66 kg), Lennart Most (-73 kg) und Joel Lennox Herrmann (-81 kg) erfolgreich, und ebenso Guillaume Hübner. Er war zur vergangenen Saison aus der eigenen Jugend gekommen und kämpfte zum ersten Mal in der Klasse -60 kg, hatte sich an diesem Tag ein Extralob verdient.

