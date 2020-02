0:4-Pleite: Elgert gibt 14 Schalke-Spielern die Note Sechs

Das war eine schallende Ohrfeige für die U-19-Fußballer des FC Schalke 04. Mit 0:4 (0:2) gingen sie bei Bayer 04 Leverkusen unter und ließen die Chance, in der A-Junioren-Bundesliga einen Sprung nach vorne zu machen, liegen. „Wir haben es vermieden, nicht ganz abgeschossen zu werden: Es ist noch glimpflich ausgegangen“, sagte Trainer Norbert Elgert und sprach davon, dass bis auf Lawrence Ennali alle Schalker Spieler diese Partie mit der Note Sechs beendet hätten.

Zwar hatten die königsblauen U-19-Kicker in der Anfangsphase auch sehr gute Chancen – zwei durch Bleron Krasniqi und eine durch Joselpho Barnes –, aber über diese wollte Norbert Elgert gar nicht reden. Er wolle, wie er sagte, die Jungs auch nicht an die Wand nageln oder verteufeln. Aber der 63-jährige Fußball-Lehrer wollte Klarheit und Klartext. Und dazu gehörte, dass er wieder einmal feststellen musste, dass „die eigene Motivation immer geringer wird“. Die Spieler bräuchten immer mehr Fremdmotivation, um an ihre Grenze und darüber hinaus zu gehen.

Schalkes Torwart Erdem Canpolat patzt beim 0:1

Es war an diesem Sonntagvormittag im Jugendfußball-Zentrum Kurtekotten so, dass das Bayer-Team auf allen Positionen besser besetzt war und schon nach neun Minuten mit 1:0 vorne lag. Weil Schalkes Keeper Erdem Canpolat den Ball nach einem 16-Meter-Schuss nur abklatschen konnte, staubte Marco Wolf ab. „Die Leverkusener waren aber auch noch in den Grundtugenden besser, sie waren giftiger, sie waren galliger. Und dann hast du keine Chance“, sagte Norbert Elgert. Als er an Florian Wirtz dachte, den U-17-Stürmer, der vom 1. FC Köln nach Leverkusen gekommen ist und sein erstes Spiel für die U-19-Werkself bestritten hat, schwärmte er sogar ein bisschen. „Er hat mit allen gemacht, was er wollte. Ob Ma­lick Thiaw, Jimmy Kaparos oder Bradley Cross“, sagte Norbert Elgert, der den Fußball-Sonntag seiner 0:4-Spieler verlängerte. „Wir werden jetzt nach Hause fahren und uns bewegen“, sagte er. „Wir haben läuferisch ein bissschen was nachzuholen.“

Es hat den Anschein, als habe Norbert Elgert inzwischen doch erhebliche Zweifel, diese Mannschaft in dieser Saison noch hinzubekommen. „Was man konstatieren kann, ist, dass vielen die Bereitschaft fehlt, über einen ganz langen Zeitraum alles für das große Ziel zu geben“, sagte er. Was im Umkehrschluss bedeutet: Der eine oder andere dieser Schalker A-Jugend-Mannschaft wird wohl als Senior in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. „Es ist unglaublich schwierig, im Paradies überhaupt hungrig zu sein und zu bleiben“, sagte Norbert Elgert. Er vermisse den Biss, ernsthaft ganz nach oben zu kommen.

Die Suche nach einem Mittelstürmer für die neue Saison

Die 526 Zuschauer sahen eine Schalker Mannschaft, die alles hatte, aber keine Qualität. Und so hatten die Leverkusener auch nicht wirklich Mühe, durch Kingsley Sarpei, Phil Kemper und den eingewechselten Abdul Fesenmeyer auf 2:0, 3:0 und 4:0 zu erhöhen. „Wir hätten auch zehn Stück kriegen können“, meinte Norbert Elgert. „Ich kann damit umgehen, aber ich bin ein ganz schlechter Verlierer.“

Der Schalker U-19-Trainer hofft nun, dass es in der kommenden Saison endlich mal wieder besser wird. „Wir schaffen es seit zwei Jahren nicht, einen Mittelstürmer zu holen, der mal 15, 20 Tore macht. Und ein rechter Verteidiger stünde uns auch gut zu Gesicht“, sagt Norbert Elgert. „Vielleicht findet man ja mal mehr Gehör. Aber wir müssen jetzt nach vorne schauen, damit wir in der nächsten Woche eine Mannschaft stellen, in der jeder mit Berechtigung dieses großartige blau-weiße Trikot anziehen darf.“

Tore: 1:0 Marco Wolf (9.), 2:0 Kingsley Sarpei (30.), 3:0 Phil Kemper (74.), 4:0 Abdul Fesenmeyer (78.).

FC Schalke 04 U 19: Canpolat - Barnes (65. Aydin), Thiaw, Kaparos, Cross, Ezeh - Tost, Matter (46. Kronmüller), Scheller - Hoppe (46. Biskup), Krasniqi (46. Ennali).