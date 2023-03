Zweitligist VV Humann Essen lässt sich nicht beirren

VCA-Damen siegen

In einem nicht unbedingt hochklassige, aber spannenden Zweitliga-Spiel gewannen die Frauen von VC Allbau bei BW Dingden mit 3:2. Die 1:0-Satzführung brachte Dingden keine Sicherheit. Die in der Blockabwehr und Annahme überlegenen Gäste gingen im zweiten Durchgang mit 10:2 deutlich in Führung und glichen mit 25:16 nach Sätzen aus. Die eingewechselte Lena Werzinger sorgte dann für mehr Durchschlagskraft und war wertvollste Spielerin beim VCA.

Dingden - VCA 2:3 (25:19, 16:25, 23:25, 25:20, 11:15).

VCA: Zwingmann, Strube, Bernhard, Mäß, Schreiner, Bruder, Wolter, Allzeit, Formaggioni, Zandecki, Werzinger, Drölle, Ossowski.