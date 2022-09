Zweitligist VC Allbau Essen hofft auf viel Zuspruch am Hallo

Essen. Volleyballerinnen des VC Allbau haben Samstag zur Heimspiel-Premiere attraktiven Gegner zu Gast. Das haben sich die Borbeckerinnen vorgenommen.

Die Volleyballerinnen des VC Allbau haben Heimpremiere. Allerdings eine noch recht ungewöhnliche, denn die Borbeckerinnen spielen bekanntlich künftig am Hallo. Und da gilt es sich erst einmal einzufinden. Sportlich sollte es nicht das ganz große Problem sein, findet Trainer Marcel Werzinger, der mit seiner Mannschaft schon in der vergangenen Saison zweimal dort aufschlug und jeweils mit 3:0 gegen Emlichheim und Sorpesee gewann.

Allerdings muss sich das Umfeld neu orientieren, was bei gewissen Gewohnheiten nicht immer ganz so einfach ist. Die Fans dorthin in die Halle zu locken, das wird sicherlich eine der Herausforderungen. Am besten hilft da noch immer der Erfolg. Guter, spannender Sport und Erfolg, das zieht immer.

VCA-Volleyballerinnen vor hoher Hürde

Nur, das wird an diesem Samstag (19 Uhr) - der normale Spieltag in Essen wird Sonntag, 16 Uhr, sein - nicht so ganz leicht umzusetzen sein, denn DSHS SnowTrex Köln ist schon eine Top-Adresse in der 2. Bundesliga. Einmal Vizemeister und dreimal Rang drei, so die ansehnliche Endabrechnung der vergangenen vier Spielzeiten. In diesem Jahr, so ist zu hören, soll sogar „der große Coup“, folgen. „Das wird ein Brett, da müssen wir uns schon deutlich steigern“, ahnt Werzinger.

Während Köln noch kein Spiel bestritten hat, erlaubte sich der VCA in Emlichheim einen schwachen Einstieg mit dem 0:3 (18.25, 23:25, 22:25). „Anderthalb Sätze haben wir verschlafen und danach konnten wir nicht mehr das aufholen, was wir verbockt hatten,“ so der Trainer. „Das war klar zu wenig.“ Schließlich beendeten die sogenannten #pottperlen die vergangene Spielzeit als Tabellenvierter. Und ähnlich sind die Ziele auch diesmal gesteckt, auch wenn es erst einmal wieder heißt: „Klassenerhalt first“.

Libera Lea Adolph (nach OP) wird etwa vier Wochen fehlen, dafür bekommt Gianna Limmroth mehr Spielanteile.

