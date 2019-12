Zweitligist VC Allbau gewinnt Krimi gegen Leverkusen

Die Zweitliga-Volleyballerinnen des VC Allbau Essen sind auch für Überraschungen gut. Der Tabellenvorletzte aus Borbeck besiegte Bayer Leverkusen, immerhin auf Rang vier, mit 3:2 und sammelte zwei Punkte für den Klassenerhalt. Den Heimsieg musste sich das Team von Trainer Marcel Werzinger allerdings in knapp zwei Stunden hart erarbeiten.

Natürlich ist Werzinger von seiner Mannschaft überzeugt. „Wir haben auch schon vor der Partie an die Überraschung geglaubt“, sagte er zufrieden. Und so selbstbewusst gingen es die Gastgeberinnen auch an. Sie versteckten sich nicht, sondern spielten von Beginn an auf Augenhöhe mit der etablierten Zweitliga-Truppe aus dem Rheinland, die aufgrund von Krankmeldungen allerdings ein wenig dezimiert auflaufen musste.

Gianna Castaglione vom VC Allbau Foto: Kerstin Kokoska

Es war ein ständiges Kopf-an-Kopf-Rennen

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Gäste im ersten Satz mit 25:22 für sich entschieden. Im zweiten Abschnitt blieb es eng, doch diesmal sicherten sich die „“Pottperlen“ mit 28:26 knapp den Satzgewinn. Es blieb ein ständiges Hin und Her, in dem keine Mannschaft so richtig die Oberhand gewinnen konnte. So entschied Bayer den dritten Durchgang klar (25:19) für sich, aber im vierten gelang wiederum den VCA-Damen ein Start-Ziel-Sieg.

Also ging es in den alles entscheidenden fünften Satz. Der Tiebreak war bis zum Seitenwechsel beim Spielstand von 8:6 ausgeglichen. „Aber am Ende haben wir eine tolle Mannschaftsleistung gekrönt und uns verdient durchgesetzt“, meinte Trainer Marcel Werzinger.

Im Tabellenkeller der 2. Bundesliga geht es eng zu

Trotz des Punktgewinns bleibt der VC Allbau Vorletzter. Doch im Tabellenkeller ist es eng: Der Abstand zu den Plätzen Platz neun bis elf beträgt nur einen Punkt. Umso spannender wird das kommende Duell des VCA am kommenden Samstag beim Neunten VfL Oythe (19 Uhr). Eine Woche später (21. Dezember) steht dann das letzte Heimspiel des Jahres gegen den aktuellen Drittplatzierten Skurios Volleys Borken auf dem Programm (19 Uhr, Bergeborbeck).

So haben sie gespielt

VC Allbau Essen – Bayer Leverkusen 3:2.

Sätze: 22:25, 28:26, 19:25, 25:18, 15:12.

VCA: Wolter, Paß, Schreiner, Brüggemann, Zwingmann, Wiedeking, Aydeniz, Verheyen, Ferger, Lewandowsky, Adolph, Castiglione. Wertvollste Spielerin: Lisa Schreiner.

Spielzeit: 107 Minuten.