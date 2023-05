Zweitligist HC Essen kehrt enttäuscht aus Hamburg zurück

Hamburg. Die abstiegsbedrohten Frauen des HC Essen hatten sich beim Doppelspieltag in Hamburg einiges ausgerechnet. Darum blieb ihnen nur Enttäuschung.

Ohne Punkte mussten die Damen des HC Essen ihre Heimreise antreten. Am Doppelspieltag in der 2. Hockey-Bundesliga hatten sie in Hamburg mit dem 2:3 gegen Polo Club und dem 3:4 im Kellerduell bei Klipper zwei bittere Niederlagen kassiert. Die Essenerinnen bleiben Vorletzter in der Tabelle, aber der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt nun vier Zähler. „Wir haben uns natürlich viel mehr versprochen. Diese Niederlagen müssen wir erst einmal verdauen“, war HCE-Kapitänin Henrike Ehls sehr enttäuscht.

Hamburger Polo Club – HC Essen 3:2 (1:2). Die Gäste erwischten einen guten Start und gingen durch Barbara Lehner (10.) in Führung. Auch der Ausgleich (16.) konnte den HCE nicht irritieren. Birthe Hülser (20.) sorgte per Siebenmeter für die erneute Führung.

In der Folge wehrte Debütantin Jula Wiemers im Tor mehrfach gute Chancen von Klipper ab. Am Ende aber nutzten die Gastgeberinnen Unaufmerksamkeiten in der Abwehr der Gäste zu den entscheidenden Toren in der 39. und 47. Minute. Alissa Büser konnte wegen einer Daumenverletzung nicht mehr eingesetzt werden.

HCE: Wiemers; Lönnecke, Rummeni, Büser, Bos, Ehls, Freese, Fischer, Pateisky, Hülser (1), Usala, Michelitsch, Klinge, Lehner (1), Pfeiffer, Husemyer.

HC Essen verschläft ausgerechnet im Kellerduell den Auftakt

Klipper Hamburg – HCE 4:3 (3:1). In der wichtigen Partie um den Klassenerhalt verschliefen die HCE-Damen die Anfangsphase komplett. Bereits nach sechs Minuten stand es 0:2. Jana Pateisky (9.) sorgte für Hoffnung, aber nach einem Siebenmeter (22.) und einem weiteren Treffer der Hamburgerinnen (46.) schien die Begegnung entschieden. Doch die Esserinnen zeigten Moral und schafften mit einem Doppelschlag durch Pateisky (50.) und Barbara Lehner (51.) noch den Anschluss.

HCE: Rütten, Wiemers; Rummeni, Büser, Bos, Ehls, Sommer, Fischer, Pateisky (2), Hülser, Usala,Bimmermann, Michelitsch, Klinge, Lehner (1),Pfeiffer, Husemeyer.

Alle Nachrichten aus dem Essener Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen