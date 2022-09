Zweitliga-Neuling TV Dellwig zahlt zum Auftakt Lehrgeld

Matin Sakhi (li.) von TV Dellwig blieb in der Oberliga ungeschlagen. In der 2. Bundesliga verlor er seinen ersten Kampf.

Essen. Die Ringer von TV Dellwig sind mit einer 10:19-Niederlage gegen RC Düren-Merken in die Saison gestartet. Hier die einzelnen Kämpfe im Überblick.

Nach sechs Jahren Abstinenz sind die Ringer des TV Essen-Dellwig in die 2. Bundesliga zurückgekehrt. Zum Saisonauftakt zahlten sie beim Heimkampf gegen RC Düren-Merken Lehrgeld und unterlagen mit 10:19. Zufrieden waren die Gastgeber aber mit dem Zuschauerzuspruch. 200 Zuschauer fanden den Weg zur Grünstraße.

Wie schwer eine verletzungsbedingte Aufgabe und eine Schulterniederlage aufgrund einer Verletzung (gesamt 0:8 Punkte) wiegen können, bekamen die Dellwiger zu spüren. .„Ein Sieg wäre unter anderen Umständen, wenn alles, wirklich alles gut gelaufen wäre, möglich gewesen. Aber die Schulterniederlage von Mojtaba Karimfar und die Aufgabe von Alexander Storck waren eine zu hohe Hypothek“, sagte TVD-Trainer Björn Holk.

Matin Sakhi von TV Dellwig unterliegt deutschem Vizemeister

In der Gewichtsklasse bis 57 kg-Freistil gab Matin Sakhi seinen Einstand. Letztes Jahr war er in der Oberliga ungeschlagen geblieben, doch das Niveau ist ein anderes geworden. Gegen den ehemaligen Deutschen Juniorenmeister und Deutschen Vizemeister Artur Eisenkrein hielt Sakhi lange mit, führte zur Pause mit 2:1 und geriet aber im zweiten Abschnitt in Rückstand. Kurz vor Schluss konterte Eisenkrein einen Angriff des Dellwigers und machte innerhalb von acht Sekunden sechs Punkte zur 8:2-Führung (0:2 Kampfwertung).

Bis 130 kg griech.-röm. traf TVD-Zugang Mojtaba Karimfar auf Tuomas Lathi. Gegen den über 20 kg schwereren Finnen tat sich Mojtaba von Anfang an schwer. Durch eine unscheinbare Aktion, die der souveräne Kampfrichter nicht als Foul des Gegners ahndete, landete Mojtaba nach anderthalb Minuten auf den Schultern (0:6).

Auch Alim Adzhiev, in der Oberliga ein eifriger Punktesammler, bekam das hohe Niveau in der Klasse bis 61 kg griech.-röm. zu spüren. Gegen den erfahrenen Zurab Matcharashvilli hatte er zu keinem Zeitpunkt eine Chance (0:10).

Mahmut Özkaya sichert den Gastgebern die ersten Punkte

Für die ersten Essener Punkte sorgte Mahmut Özkaya gegen den ehemaligen Essener Abus Magomedov. Mahmut ging in die Offensive, Abus konterte. Durch zwei schöne Aktionen kurz vor der Pause sorgte der Dellwiger für eine 10:0 Führung, die kurz vor Ende der Begegnung noch durch eine Verwarnung auf 10:1 verkürzt wurde (3:10).

Die nächsten Punkte für die Essener folgten in der Klasse bis 66 kg im freien Stil. Cavit Agca traf auf den zweimaligen Deutschen Vizemeister und ehemaligen Deutschen Juniorenmeister Purya Jamali. Cavit, jeweils Drittplazierter 2021 bei der WM und EM der U23, setzte Purya von Anfang an unter Druck, brachte ihn nach zwei Minuten in die Bodenlage und drehte ihn sechs Mal durch (7:10).

Ein packendes Begegnung lieferten sich Alexander Kuzemin gegen den erfahrenen Merkener Nick Jacobs (86 kg griech.-röm). Der Gast führte zur Pause mit 3:0, Kuzemin konnte kurz nach der Pause ausgleichen und ging in Führung. Am Ende siegte der Gast (7:11).

Nächster Heimkampf am kommenden Montag AC Heusweiler

Bis 71 kg griech.-röm. hatte Dieter Tschirschke keine Chance und verlor 0:6 (7:13). In der Klasse bis 80 kg freier Stil passierte das Maleur. Alexander Storck verletzte sich und musste aufgeben. Das war die Entscheidung (7:17). Emin Salviz (75 kg A Freistil) verlor mit 2:9 Punkten (7:19), im letzten Kampf (75 kg B griech.-röm.) siegte der Dellwiger Mustafa Sahin mit 14:2 ((10:19).

Der nächste Heimkampf steigt bereits am kommenden Montag (Feiertag, 3. Oktober) um 15 Uhr gegen den AC Heusweiler.

Hier gibt es alle News aus dem Sport in Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen