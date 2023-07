Zweitliga-Meister GC Essen-Heidhausen hat noch Träume

Essen. GC Heidhausen fängt am letzten Zweitliga-Spieltag die Kölner noch ab und ist bereit für die Aufstiegsrelegation. So lief der letzten Spieltag.

Der Golfclub Essen-Heidhausen eroberte am letzten Spieltag der 2. Bundesliga West die Tabellenspitze und holte sich zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft in dieser Liga. Nun dürfen die Heidhauser auch vom Aufstieg in die 1. Bundesliga träumen. Als West-Meister spielen sie am 13. August auf der Anlage des GC Hösel gegen Hannover, die Nummer eins der 2. Bundesliga Nord.

Am letzten Spieltag in Krefeld war die Ausgangslage klar für die Mannschaft von Kapitän Thomas Werner: Der G&LC Köln hatten einen Punkt mehr auf dem Konto und sieben Schläge weniger in den Büchern. Es lief nach Wunsch für Essen-Heidhausen. Den Sieg holte sich zwar Schlusslicht Krefeld und verbesserte sich in der Tabelle um einen Rang, aber dahinter holte Essen vier Punkte für den zweiten Platz. Gleichzeitig hatte der Konkurrent in Kampf um die Meisterschaft einen gebrauchten Tag und lag schon nach den Einzeln 16 Schläge hinter Essen.

GC Heidhausen erobert die Tabellenspitze zurück

In den Vierern machte Heidhausen weitere drei Schläge gut und hatte aus eigener Kraft die Tabellenführung zurückerobert. Köln kam an diesem Spieltag nur auf den vierten Platz und somit hat der GC Essen-Heidhausen mit einem Zähler vor Köln die Liga gewonnen und in Summe auch die wenigsten Schläge.

Der Jubel war groß, auch wenn sehr schnell wieder die Konzentration auf den Höhepunkt der Saison zurückkehrte. In der Relegation trifft Essen auf Hannover. Die Mannschaft peilt nach dem Abstieg im Vorjahr den direkten Wiederaufstieg an.

Am letzten Spieltag brachte Profi Brandon Dietzel mit einer 70 Schlägen (-2) den besten Score für seine Mannschaft in die Wertung, nachdem er im Finish zwei starke Birdies auf den Platz gezaubert hatte. Das Essener Team lieferte eine solide Mannschaftsleistung ab. Es zahlte sich aus, dass fünf Spieler schon Tage zuvor mit der intensiven Vorbereitung in Krefeld begonnen und sehr viele Proberunden auf dem traditionsreichen Platz am Rhein absolviert hatten.

GC Heidhausen hat sich bestmöglich vorbereitet

„Wir wollten uns die bestmögliche Chance geben, den Platz unter unterschiedlichen Bedingungen zu spielen“, erklärte Mannschaftssprecher Hendrik Stoffel den großen Aufwand. Allerdings waren die Bedingungen durch den starken, böigen Wind schwierig. „Wir sind wahnsinnig happy über diesen wirklich guten Spieltag mit einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung und fokussieren uns jetzt auf das Relegationsspiel in drei Wochen in Hösel.“

Das sind die Ergebnisse

Einzel: Brandon Dietzel -2, Florian Benner +1, Richard Schumann +2, Robert Bunnefeld +2, Daniel Gelser +4, Hendrik Stoffel +6, Max Pieck +7, Paul Nickel (+7).

Vierer: Schumann/Bunnefeld +2, Benner/Stoffel +3, Dietzel/Pieck +5, Gelser/Lombardo (+10).

Abschlusstabelle

1. GC Essen-Heidhausen 20 Punkte +165 Schläge

2. G&LC Köln 19 Punkte +177 Schläge

3. Dortmunder GC 16 Punkte +189 Schläge

4. Krefelder GC 10 Punkte +256 Schläge

5. Westf. GC Gütersloh 10 Punkte +258 Schläge

