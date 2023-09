Ziel Klassenerhalt ist für VV Humann eine Herausforderung

Essen. Nach fünf Monaten Wettkampfpause geht es für den Essener Zweit-Bundesligisten am Samstag gegen den Kieler TV wieder um Meisterschaftspunkte.

Nach fünf Monaten Wettkampfpause startet die zweite Volleyball-Bundesliga Nord am Wochenende in die Saison 2023/2024. Mit dabei im Feld der diesmal 13 Zweitligisten sind wie in den Jahren zuvor auch die Herren des VV Humann Essen. Zum Auftakt am Samstag um 19:30 Uhr ist der Kieler TV in der heimischen Wolfskuhle zu Gast.

Gute Erinnerungen an das letzte Kieler Gastspiel

Der VVH erinnert sich gern an das letzte Kieler Gastspiel. Im Dezember 2022 gelang auf dem Weg zum Klassenerhalt der so wichtige erste Saisonsieg ausgerechnet gegen die auswärtsstarken Adler. Deren Verantwortliche halten sich mit der Nennung eines konkreten Saisonziels zurück. Aber die neu gebildete Mannschaft mit Zugängen aus Brasilien und Kanada ist wie in den Vorjahren wahrscheinlich gut für einen Platz im oberen Tabellendrittel. Angeleitet wird das erfahrene Team von Eric Koreng, bekannt als Olympia-Teilnehmer im Beach-Volleyball (2008 in Beijing).

Humann-Kader fast unverändert

Trotz zahlreicher Abwerbeversuche bei den Talenten blieb der Kader des VV Humann beinahe unverändert. Das immer noch sehr junge Team ist in den vergangenen Monaten erheblich gereift. Allerdings bleibt das Ziel Klassenerhalt eine riesige Herausforderung im ambitionierten Zweitliga-Umfeld. Neben Heimstärke und Zusammenhalt setzen die Essener besonders auf Kontinuität in Training und Spielbetrieb, nachdem die schwierige Saison 2022/2023 durch Ausfälle geprägt war. Allerdings gibt es schon den ersten Dämpfer: Mit Lukas Prions wird einer der Hauptangreifer für einige Wochen verletzt ausfallen.

Christoph Bielecki, der als Nachfolger von Peter Bach vor seiner Punktspiel-Premiere als Cheftrainer einer Bundesliga-Mannschaft steht, ist zurückhaltend. „Wir haben sehr viel und hart gearbeitet und einige technische und taktische Dinge leicht verändert. Jetzt werden wir sehen, wie weit wir sind. Der Ausfall von Lukas schmerzt sehr, aber wir haben genug gute Jungs dabei und werden eine schlagkräftige Truppe gegen die favorisierten Kieler aufs Feld stellen.“

Das Spiel am Samstag wird ab 19:30 Uhr auf sportdeutschland.tv live übertragen.

