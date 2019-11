Wohnbau Rockets stehen im Finale um Deutsche Meisterschaft

Der Schlusspfiff ertönte – und das Wellblech wackelte. Die Fans der SHC Rockets Essen hatten etwas zu feiern und machten ordentlich Krach, schließlich hatten die Essener Hockeyskater im Kampf um die Deutsche Meisterschaft das Finale erreicht. Sie gewannen das dritte Halbfinale der Best-of-Three-Serie gegen den Crefelder SC mit 8:3. Mission erfüllt.

Es war ein insgesamt souveräner Auftritt. „Spielentscheidend war natürlich unser starkes erstes Drittel“, fand der Vorsitzende Thomas Böttcher. Gleich fünf Mal netzten die Gastgeber im ersten Durchgang ein und brachten die gut gefüllte Wohnbau Hockey Arena schon früh zum Beben.

Rockets lassen Wellblech-Palast an der Raumerstraße erzittern

Der ein oder andere Essener Fan wähnte sich zu diesem Zeitpunkt schon im Finale, doch eine Schlüsselszene sollte noch einmal Spannung bringen. SHC-Kapitän Daniel Breves wurde nach einem Check in den Nacken seines Gegenspielers frühzeitig vom Feld geschickt, zudem mussten die Raketen fünf Minuten in Unterzahl agieren. Die Gäste aus Krefeld nutzten das clever aus, kamen noch einmal auf 5:3 heran und entschieden das zweite Drittel sogar für sich.

„Wegen dieser dummen Strafe hätte das Spiel auch anders ausgehen können“, haderte Böttcher, fand aber auch: „Trotzdem war der Sieg hinten heraus verdient, weil unsere Verteidigung wirklich einen guten Job gemacht hat.“ Vor allem SHC-Schlussmann Marvin Frenzel präsentierte sich in bestechender Form und wehrte reihenweise die Schüsse der Gäste ab. Dafür erntete der Goalie auch mehrere Male Sonderapplaus.

Im dritten Durchgang spielerische Überlegenheit genutzt

Im finalen Spielabschnitt nutzte das Team von Trainer Frank Petrozza seine spielerische Überlegenheit und machte den Sack mit drei weiteren Treffern zu. Allerdings trafen die Essener auch ins leere Tor, weil die Krefelder in der Schlussphase noch einmal alles in die Waagschale geworfen und für ihren Torhüter einen weiteren Feldspieler gebracht hatten.

Essen Essener Hockeyskater sind titelhungrig Die Wohnbau Rockets waren bereits 2015 und 2016 Deutscher Meister. Nun soll in der dritte Titel folgen. Dass die Raketen erfolgshungrig sind, haben sie in der laufenden Saison bereits auf internationalem Parkett bewiesen. Im Europapokal der Landesmeister und Pokalsieger haben sie jeweils triumphiert.

Im Finale treffen die Rockets auf die Crash Eagles aus Kaarst, die sich schon nach zwei Halbfinalspielen gegen die HC Köln-West Rheinos durchgesetzt hatten. Auch das Endspiel wird im Best-of-Three-Modus ausgespielt – die Auftaktpartie findet am kommenden Samstag in Kaarst statt (18 Uhr), eine Woche später haben die Rockets ein Heimspiel.

„Die Jungs sind heiß“, weiß Thomas Böttcher, „und unser Trainer wird die Spannung in dieser Woche hoch halten.“ So planen die Rockets eine zusätzliche Einheit ein, um sich bestmöglich auf den Gegner einzustellen. Der ist schließlich keine Laufkundschaft, sondern der noch amtierende Deutsche Meister. „Gegen Kaarst sind es immer 50:50-Spiele“, so Böttcher. „Aber wir sind bereit.“

SHC Rockets – Crefelder SC 8:3.

Drittel: 5:1, 0:2, 3:0.

Rockets-Tore: Lenz (3), Luft (2), F. Breves, Könning, Wegener.