Wohnbau Moskitos fahren zwei Testspielsiege ein

Moskitos Essen – Herforder EV 3:2.

Drittel: 0:1, 3:0, 0:1 Tore: 0:1 Rinke (2.), 1:1 Saccomani (22.), 2:1 McLeod (24.), 3:1 Richter (36.), 3:2 Rinke (58.) Strafminuten: Essen 6, Herford 8. Zuschauer: 227

Ratinger Ice Aliens – Moskitos Essen 0:4. Drittel: 0:1, 0:1, 0:2 Tore: 0:1 McLeod (19.), 0:2 McLeod (22.), 0:3 Huebscher (42.), 0:4 Günther (48.) Strafminuten: Ratingen 10, Essen 10 Zuschauer: 191

Erfolgreiches Testspiel-Wochenende für die Wohnbau Moskitos: Der Essener Eishockey-Regionalligist besiegte am Sonntagabend den Herforder EV vor 227 Zuschauern am Westbahnhof mit 3:2. Am Freitag hatte sich der ESC mit 4:0 bei den Ratinger Ice Aliens durchgesetzt.

Im Heimspiel gegen Oberliga-Aufsteiger Herford standen die Moskitos erstmals in der Vorbereitung einem klassenhöheren Verein gegenüber. Die Essener meisterten die Prüfung mit Bravour: Einen frühen Rückstand drehten sie im zweiten Drittel in ein 3:1, das sie dann größtenteils souverän über die Zeit verteidigten. Mehr als den Anschlusstreffer kurz vor Schluss brachten die Gäste nicht zustande. Mit Enrico Saccomani, Aaron McLeod sowie Thomas Richter waren drei etablierte Spieler für die Moskitos erfolgreich.

Sonderlob für die unerfahrenen Nachwuchskräfte

Chefcoach Frank Petrozza hob aber speziell die unerfahrenen Nachwuchskräfte im Kader hervor. „Wir haben super gekämpft und auch unsere Youngsters haben ihren Job gegen die Top-Reihe aus Herford sehr gut gemacht“, lobte der Kanadier.

Und auch nach dem Sieg am Freitag bei Liga-Mitstreiter Ratingen konnte Petrozza zufrieden sein. Sie zeigten die vom Coach geforderte Leistungssteigerung gegenüber dem 1:4 gegen den EV Duisburg eine Woche zuvor. Trotz klarer Führung blieben die Moskitos bis zur Schlusssirene konzentriert und sicherten ihrem Goalie Fabian Hegmann einen Shutout.

Freitagabend kommt der Herner EV in die Eishalle West

In der Liga treffen sich der ESC und Ratingen in rund einem Monat wieder. Zunächst steht bei den Moskitos die kniffligste sowie reizvollste Aufgabe der Vorbereitung an. Am Freitagabend empfangen sie den Herner EV - allerdings wohl erneut nur vor einer Mini-Kulisse.

