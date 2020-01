Wohnbau Miners Essen ohne Chance gegen Herten

Da war nicht viel drin für Basketball-Erstregionalligist ETB Wohnbau Miners: Das Team von Interimstrainer Björn Barchmann musste sich vor heimischem Publikum im Derby den Hertener Löwen klar geschlagen geben, die Essener unterlagen mit 72:96.

Mit einem Augenzwinkern hatte sich der ETB vor dem Wochenende als ein in 2020 „noch ungeschlagenes Team“ vorgestellt, mit dem Sieg in Haspe hatten die Essener neuen Schwung aufnehmen wollen. Man darf den Miners wohl tatsächlich unterstellen, sich selbst ein wenig auf die Schippe genommen zu haben - nachdem 2019 so gänzlich ohne Erfolgserlebnis für die Essener geendet hatte. Wie dem auch sei - die kurze Phase der Freude und Erleichterung ist bereits wieder passé: Der ETB kassierte die nächste Niederlage.

Zur Pause waren die Miners sehr wohl noch im Spiel

Die Hertener Löwen hatten offensichtlich die drei bitteren Pillen, die man zuletzt hatte schlucken müssen, gut verdaut. Die Gäste zeigten sich in Essen selbstbewusst und aggressiv, die Miners hatten nur im ersten Viertel wirklich etwas entgegenzusetzen (20:19) - und profitierten im zweiten Abschnitt davon, dass Löwen-Topscorer Dijon Smith (22 Punkte/16 Rebounds) früh mit drei Fouls belastet war und vorsichtshalber auf der Bank Platz nehmen musste.

So waren die Miners mit dem 35:41-Pausenrückstand sehr wohl noch im Spiel, doch Herten ließ in der Helmholtzhalle in Durchgang zwei nicht mehr viel anbrennen. Ja, der TB durfte noch einmal in Führung gehen (49:47), doch letztlich hatten die Löwen mehr zu bieten: die größere individuelle Klasse, eine tiefer besetzte Bank und das bessere Zusammenspiel. 26 Assists standen am Ende in der Hertener Statistik, der ETB brachte es auf 18.

Die schwachen Versuche von Downtown waren gravierend

Noch gravierender: die Versuche von Downtown. Fast 50 Prozent der Drei-Punkte-Würfe der Gäste aus Herten fanden ihr Ziel (9 von 19), äußerst dürftige elf Prozent (1 von 9) aus der ersten Halbzeit vermochten die Miners immerhin noch auf knapp 22 Prozent aufzupolieren (5 von 23). Insgesamt war es zu wenig, um gegen den Playoff-Kandidaten Herten im Derby zu bestehen. Und so blieb Interimscoach Björn Barchmann am Ende auch kaum mehr, als zum Sieg zu gratulieren.

Miners - Löwen 76:92 (35:41).

ETB: Alexander (30), Michael Möbes (16), Bakkali (11), Moukas (10), Hamad (3), Broer (2), Plescher (2), Beckmann (2), Isanza, Pobric, Obi (dnp).

Die Viertel: 20:19, 15:22, 19:23, 22:28.