Wie Schonnebeck die schwarze Ratingen-Serie brechen will

In der Vorsaison gab es gegen Ratingen 04/19 drei Niederlagen, das soll sich Sonntag ändern, auch wenn Schonnebeck auf Wessels verzichten muss.

Ratingen 04/19 - Spvg Schonnebeck (So., 15, Stadion Ratingen). Nach dem klaren Pokalaus gegen den 1. FC Bocholt beginnt für das Team von Trainer Dirk Tönnies die Woche der Wahrheit: Dem Spiel in Ratingen folgt die Partie in Baumberg - mehr Spitzenspiele geht nicht. An diesem Wochenende sind die vier Spitzenklubs sogar unter sich: Sollte Straelen am Samstag Baumberg schlagen, so reicht dem Tönnies-Team am Sonntag sogar ein Unentschieden zur Tabellenführung.

Gegen Regionalligist Bocholt gut mitgehalten

Trotz des Pokal-Ausscheidens war Schonnebecks Coach zufrieden: „Das war das erste Mal, dass wir gegen einen Regionalligisten so gut mitgehalten haben. Am Ende gab die Effektivität der Bocholter den Ausschlag“, analysierte Tönnies das 1:4 unter der Woche. Viel mehr ärgerte er sich darüber, dass einer seiner Überflieger, Arne Wessels, sich kurz vor Schluss selbst kalt stellte.

Nach einem Beinschuss eilte der 17-Jährige seinem Gegenspieler hinterher und holte ihn an der Seitenauslinie von den Beinen: Glatt Rot! Inzwischen ist auch das Strafmaß bekannt: Vier Wochen Sperre. Damit fehlt er der U19 wie auch bei den Senioren insgesamt in acht Spielen. „Damit hat er uns einen Bärendienst erwiesen, aber daraus wird er lernen“, hofft sein Trainer.

So müssen es die anderen auf dem tiefen Naturrasen richten. Die Gäste begegnen den Ratingern mit großem Respekt: „Eine über die Jahre zusammen gewachsene Mannschaft, sehr routiniert, mit so erfahrenen Leuten wie Moses Lamidi oder Erkan Ari. Wir haben dafür den Gegenpol: Eine gesunde Mischung aus Alt und Jung. Wir haben in der letzten Saison inklusive Pokalspiel dreimal verloren, ich glaube, dass wir jetzt mal dran sind“, hofft Tönnies, der aber auch mit einem Remis leben könnte.

