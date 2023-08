Wie ESC Rellinghausen den Heimfluch beenden will

Essen. Landesligist Rellinghausen blieb in vier Heimspielen ohne Punkt und Tor. So geht Trainer Behnke am Freitag die Partie gegen Klosterhardt an.

Flutlicht an am Freitagabend: In der Fußball-Landesliga Gruppe 2 trifft der ESC Rellinghausen an der Rellinghauser Straße auf Arminia Klosterhardt (19 Uhr) und zeitgleich duelliert sich Bezirksligist (Gruppe 6) SV Burgaltendorf an der Windmühle mit Mülheim 07.

Es ist erst der fünfte Spieltag, doch der ESC Rellinghausen steht bei diesem Heimspiel schon etwas unter Druck. Die 0:2-Pleite gegen Aufsteiger VfB Speldorf hat den Fehlstart perfekt gemacht. Nur ein Punkt aus vier Partien – zu wenig für die Rellinghauser Ansprüche. Die Gäste aus Klosterhardt haben immerhin schon sieben Zähler auf dem Konto und reisen mit entsprechendem Selbstvertrauen nach Essen.

Trainer will anderes Gesicht von ESC Rellinghausen sehen

ESC-Trainer Sascha Behnke erwartet von seiner Mannschaft eine Reaktion und fordert eine Leistungssteigerung: „Der letzte Spieltag war nicht gut, da hat sich die Mannschaft einfach nicht gut präsentiert. Das muss man so deutlich sagen. Nun haben die Jungs die Möglichkeit, zu Hause gegen Klosterhardt ein anderes Gesicht zu zeigen. Es wird sicherlich auch zu Umstellungen kommen“, kündigt der Coach an.

Das habe sportliche und disziplinarische Gründe, führt der Coach aus, ohne zu viel zu verraten. „Wir spielen jetzt zum dritten Mal in Serie zu Hause und zum vierten Mal im fünften Spiel. In den Heimspielen haben wir noch keinen Punkt geholt und kein Tor geschossen. Wir müssen den Sieg einfach mehr wollen als der Gegner. Das war am vergangenen Spieltag nicht der Fall.“

Pier Schulz könnte mit SV Burgaltendorf an diesem Freitag in der Bezirksliga die Tabellenführung übernehmen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Bezirksligist SV Burgaltendorf könnte Tabellenführer werden

Besser sieht die Situation beim SV Burgaltendorf aus. Mit vier Punkten aus zwei Partien startete der ambitionierte Bezirksligist mehr als solide in die Saison. Gegen Mülheim 07 haben die Mannen von Chefcoach Sascha Hense die Chance, zumindest für zwei Nächte die Tabellenspitze zu erklimmen. Dafür wäre ein Sieg im Heimspiel gegen den noch punktlosen Gast notwendig. Und er ist angesichts der Konstellation nahezu eine Pflichtaufgabe für die Gastgeber.

Nichtsdestotrotz erwartet Trainer Hense einen Gegner, den man nicht unterschätzen dürfe: „Sie haben eigentlich ebenfalls Ambitionen nach oben, auch wenn der Start nicht gut war. Dass sie ohne Punkt gestartet sind, hat mich schon etwas verwundert. Das sollte für uns allerdings ein Warnschuss sein. Wir müssen mit voller Konzentration in das Spiel gehen und sind auf den Gegner gut vorbereitet.“

An der eigenen Herangehensweise wird sich bei Burgaltendorf aber nichts ändern, wie der SVA-Trainer erklärte: „Wir möchten den nächsten Dreier einfahren, gerade in unserem Heimspiel. Das ist unser klares Ziel.“

