Wie erwartet: Knappmann ist neuer Trainer beim FC Kray

Der abstiegsbedrohte Fußball-Oberligist FC Kray hat den vakanten Posten des Cheftrainers neu besetzt. Der 41-jährige Christian Knappmann übernimmt ab sofort den Trainerposten und wird, gemeinsam mit Co-Trainer Matthias Walter das Team betreuen.

Noch eine weitere Personalie gab es am Freitag an der Buderusstraße: Der FC Kray und sein sportlicher Leiter, Rudi Zedi, trennen sich. Der 48-Jährige trat im Sommer das Amt des sportlichen Leiters an und fungierte nach dem überraschenden Rücktritt von Trainer Fabian Springob dazu noch als Interimstrainer der Oberligamannschaft.

Der FC Kray einigte sich mit Zedi unter der Woche auf eine Beendigung der Zusammenarbeit und bedankte sich bei Zedi, der innerhalb kürzester Zeit maßgeblich an der Kaderzusammenstellung mitwirkte.

In der Jugend bei Fortuna Düsseldorf und Gladbach

Knappmann, der fußballerisch unter anderem in der Jugend von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde, blickt auf eine bewegte Karriere im Seniorenfußball zurück und spielte für verschiedene höherklassige Vereine, wie z.B. Rot Weiss Essen, Borussia Dortmund, RW Ahlen, KFC Uerdingen und den Wuppertaler SV.

Er absolvierte 50 Partien in der 3. Liga (5 Tore), 230 Spiele in der Regionalliga, in den ihm 85 Tore gelangen und lief 53 Mal in der Oberliga auf (26 Tore). In den Spielzeiten 2009/2010 und 2011/2012 wurde er dazu jeweils Torschützenkönig in der Regionalliga.

Nach seiner aktiven Zeit war er bei Westfalia Herne ab 2014 zuerst als Nachwuchskoordinator tätig, ehe er 2015 die U19 von Herne als Trainer betreute. In den folgenden Jahren war er als Cheftrainer für die erste Mannschaft von Westfalia Herne verantwortlich, ehe es ihn im Sommer 2022 zum Landesligisten DJK BW Mintard zog.

Nun ist er in der KrayArena und wird, gemeinsam mit Co-Trainer Matthias Walter, Torwarttrainer Ralf Schiessl und dem Team versuchen, den sportlichen Turnaround zu schaffen.„Ich freue mich ungemein, dass ich beim FC Kray wieder die Möglichkeit bekomme, in der Oberliga zu arbeiten“, so Christian Knappmann nach seiner Vertragsunterzeichnung.

„Sicherlich ist die Oberliga noch einmal eine andere Herausforderung als die Landesliga und ich werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Ich hatte bereits als aktiver Spieler einige, auch emotionale Berührungspunkte mit dem FC Kray und werde nun die sportlichen Geschicke beim FCK als Trainer leiten.“

Balance zwischen Realismus und Fantasie

Über die Schwere der Aufgabe ist er sich bewusst: „Die Zielsetzung ist, dass wir die Balance finden müssen, zwischen Realismus und Fantasie, denn man muss bei aktuell 13 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer klar sehen, dass wir mit eineinhalb Beinen in der Landesliga stehen. Wir wollen gemeinsam eine Mannschaft entwickeln, die in der Lage ist, in beiden Ligen zu bestehen. Ich bin nicht so blauäugig und definiere die Zusammenarbeit mit dem FC Kray über die noch ausstehenden 22 Spiele mit dem Ziel Klassenerhalt, sondern sehe die Zusammenarbeit viel mehr langfristig und perspektivisch.“

