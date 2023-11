Top-Scorer: Bryant Allen (am Ball) von den ETB Miners war allein für 31 Punkte verantwortlich.

Basketball Wie die ETB Miners den UBC Münster II an die Wand spielten

Essen. Beim 131:70-Erfolg ergaben sich die Gäste im Spielverlauf. Miners-Trainer Wendt: „Wir haben Münster total zerstört.“

Nein, damit war nicht zu rechnen gewesen: Basketball-Erstregionalligist ETB Miners feierte gegen den UBC Münster II einen überdeutlichen 131:70-Erfolg, „ein sehr untypisches Ergebnis“ so Lars Wendt. „Erst recht, wenn man sich die Vorzeichen ansieht, mit denen wir vor der Partie konfrontiert waren.“ Der Headcoach konnte es auch nicht so recht glauben.

Es waren Vorzeichen personeller Art: Aus vielen Fragezeichen wurden noch vor dem Aufwärmen Ausrufezeichen – Dzemal Selimovic fehlte aus privaten Gründen, Tim Schneider (Gehirnerschütterung) und Noah Wierig (krank) schafften es nicht, fit zu werden. Müslim Özmeral gehört ohnehin nicht mehr zum Kader. Von den Abmeldungen unter der Woche meldete sich allein Alexander Herbort rechtzeitig einsatzbereit. Zu acht gingen die Miners in ein Spiel gegen einen gut besetzten Gegner, „was dann passiert ist, das hat keiner erwartet“. Lars Wendt dürfte sich da explizit eingeschlossen haben.

Die schwarz-weiße Offense war gleich voll da

Gerade die schwarz-weiße Offense war von der ersten Minute voll da, allen voran Bryant Allen und Justin Andrew hatten ein ganz heißes Händchen. „Sie haben sehr viel Verantwortung übernommen, super gepunktet“, lobte Headcoach Wendt. Das Duell – es war zur Pause praktisch entschieden, letzte Zweifel räumten die Miners im dritten Viertel mit Vehemenz zur Seite. Mit 38:9 ging dieser Abschnitt an die Essener, „wir haben Münster total zerstört“, konstatierte Wendt.

Es mag hart formuliert sein, es war deswegen aber nicht weniger richtig. Die Miners dominierten und hörten einfach nicht auf. Münster ergab sich, „bei uns lief allen, bei uns fiel alles“, so Lars Wendt. 67,1 Prozent aller Würfe aus dem Feld, um genau zu sein. 74 Prozent aus Nah- und Mitteldistanz, satte 50 Prozent von Downtown.

Sieben der acht Schwarz-Weißen punkteten zweistellig, Tim Troussel sammelte mit zwölf Punkten und elf Rebounds sein erstes Double-Double ein. „Kompliment an die Mannschaft für diese konzentrierte Leistung unter diesen Voraussetzungen. Jetzt freuen wir uns aufs Spitzenspiel gegen BBA Hagen.“ Das steigt am kommenden Samstag um 19.30 Uhr, wieder am Hallo.

Miners – Münster II 131:70 (61:42).

Die Viertel: 31:18, 30:24, 38:9, 32:19.

Miners: Allen (31/7 Assists), Andrew (29/5 Assists), Westerhaus (16/7 Rebounds), Herbort (14/5 Rebounds), Troussel (12/11 Rebounds), Behr (11), Khartchenkov (10), Gäbler (8).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen