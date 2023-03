Starker Rückhalt seines Teams: Tusem-Keeper Lucas Diederich ist momentan in großer Form.

Handball: 2. Bundesliga Wie der Tusem Essen den nächsten Favoriten ärgern will

Essen. Tusem hat sich einen Ruf als Favoritenschreck erarbeitet. Nun geht’s gegen N-Lübbecke. Auf diese Spieler müssen die Essener aufpassen.

Der Tusem Essen hat in der 2. Handball-Bundesliga offenbar Eindruck hinterlassen. Nach den Überraschungserfolgen gegen die Topteams aus Eisenach und Balingen hallt nun ein lobendes Echo aus der Liga zurück, unter anderem vom kommenden Gegner TuS N-Lübbecke. Der Tabellenzweite weiß durchaus, welcher kleine Favoritenschreck an diesem Samstag (Anwurf 19 Uhr, Merkur Arena) auf ihn wartet. „Essen hat sich zuletzt gegen Teams aus den oberen Tabellenrängen sehr gut geschlagen, dies allein schon sollte uns eine Warnung sein“, mahnt Lübbeckes Trainer Michael Haaß.

Genau der Haaß, der in Essen geboren ist, seine Jugend beim VfB Frohnhausen, TV Cronenberg und Tusem verbracht hat und auf der Margarethenhöhe zum Profi wurde – später sogar zum Nationalspieler. Nun geht es mit großem Respekt gegen seine ehemaligen Kollegen, zumal das Hinspiel wohl auch noch nicht vergessen sein dürfte. Damals setzten sich die Essener in der Sporthalle „Am Hallo“ mit 30:27 durch. Dabei ist dem TuS-Trainer aufgefallen, dass der kommende Gegner „sehr unbekümmert, auch dank einer Reihe jüngerer Spieler“ spiele und sich seine Mannschaft durchaus schwergetan habe.

Tusem Essen muss eine robuste 6:0-Deckung knacken

Dies dürfte für seinen Gegenüber, Michael Hegemann, sicherlich wieder das Ziel sein. Der Tusem hat in den vergangenen Spielen großen Willen gezeigt und Mentalität bewiesen, auch wenn es spielerisch an einigen Stellen hakte. Vor allem der Angriff hat weiterhin große Probleme. Der Weg in die Tiefe ist noch zu selten frei, die Abschlüsse häufig zu ungenau. Dafür stand zuletzt die Abwehr wieder sehr stabil, auch dank eines gut aufgelegten Lukas Diedrich im Tor.

„Insgesamt erwartet uns eine körperlich sehr starke 6:0-Deckung, die wir natürlich mit unseren schnellen Leuten bespielen wollen. Wir hoffen, über ein gutes Tempospiel, viele leichte Tore erzielen zu können, um am Ende auch in Lübbecke für einen Sieg infrage zu kommen“, sagt Hegemann.

Dabei dürfte ein weiterer ehemaliger Essener in den Fokus rücken: Tom Skroblien. Der Linksaußen spielte zwischen 2017 und 2020 für den Tusem und gehört seit Jahren zu den konstanteren Torjägern der ersten und zweiten Liga. Auch in dieser Saison weiß Skroblien genau, wo er hinzielen muss. Immerhin kommt der Rechtshänder schon auf 148 Treffer. „Vor Tom müssen wir auf jeden Fall auf der Hut sein, vor allen Dingen im Gegenstoß, aber auch vor seiner Qualität von der Außenbahn“, warnt Essens Trainer Hegemann.

Generell hat der TuS N-Lübbecke einen Kader, der mit erfahrenen Erstligaprofis gespickt ist – von Skroblien über Torwart Nikolas Katsigiannis, bis hin zum niederländischen Nationalspieler Rutger ten Velde und zum litauischen Nationalspieler Benas Petreikis. Ein ambitionierter Verein, der möglichst schnell zurück in das Oberhaus möchte.

Tusem Essen: Hegemann verteilt ein Sonderlob

Es wartet also erneut eine große Herausforderung, weshalb alle Sinne geschärft sein müssen. Es bedarf nicht nur einer erneut guten Leistung von Torwart Diedrich, sondern auch seine Vorderleute müssen wieder hellwach sein. Dennis Szczesny und Malte Seidel verdienten sich beim 21:21 gegen den Spitzenreiter Balingen ein Sonderlob vom Trainer, der sich normalerweise damit schwertut: „Eigentlich hebe ich nicht gerne einzelne Spieler heraus. Aber was die beiden über 60 Minuten geleistet haben, war schon heftig.“ Zumal Szczesny auch im Angriff einige wichtige Treffer beisteuerte und voranmarschierte.

Diese Durchschlagskraft muss sich nun auch auf die Kollegen übertragen, um die gute Defensive der Ostwestfalen durchbrechen zu können. Zwar darf sich der Tusem selbst keine Hoffnungen mehr auf den Aufstieg machen, kann aber im Rennen um den Aufstieg weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Zwei Favoriten hat er ja bereits ein Bein gestellt.

