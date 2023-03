Wie der Tusem Essen den Anschluss nach oben halten will

Essen. Tusem droht im Niemandsland der Tabelle zu versinken. Ein Sieg gegen Bietigheim wäre immens wichtig. So schätzt Michael Hegemann das Duell ein.

Die Reise in der 2. Handball-Bundesliga ist schon ziemlich weit fortgeschritten und der Tusem Essen hat es bislang immerhin auf Rang neun geschafft. An diesem Sonntag (17 Uhr, Egetrans Arena) geht es auswärts gegen den Tabellennachbarn SG BBM Bietigheim und damit um den Anschluss an das obere Drittel der Liga. Sollten die Essener den Anschluss verpassen, droht die Saison für sie endgültig im Niemandsland vor sich hin zu dümpeln.

„In der Hinserie haben wir zuhause gegen Bietigheim verloren, was uns sehr motiviert, uns im Rückspiel die Punkte wiederzuholen“, sagt Trainer Michael Hegemann mit Blick auf die 30:33-Niederlage Ende September. Damals scheiterte seine Mannschaft nicht nur daran, die abschlussstarken Nikola Vlahovic und Tom Wolf zu stoppen, sondern auch am gut aufgelegten Torhüter Fredrik Genz. Immerhin 15 Paraden konnte der ehemalige Essener verzeichnen.

Tusem: Offensive bereitet den Essenern Kopfschmerzen

Und der Tusem hat momentan ohnehin schon reichlich Probleme, das gegnerische Tor zu treffen. Das beste Beispiel war das 17:17-Unentschieden gegen die HSG Nordhorn-Lingen. So gut die Abwehr arbeitete, so schwach waren die Angriffe. „Die Art und Weise des Spiels war natürlich alles andere als zufriedenstellend. Wir haben es vor allem in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geschafft, in die Tiefe zu kommen und hatten kaum Ballfluss“, ärgerte sich Hegemann, der seinem Team immerhin eine „gute Moral“ attestierte. Dennis Szczesny rettete kurz vor dem Schluss den Punktgewinn.

Nun wird die Aufgabe für die Offensive noch einmal härter. Nicht nur, weil in Fredrik Genz ein guter Torwart auf der anderen Seite steht, sondern auch aufgrund der ebenfalls guten Abwehr der Baden-Württemberger. Trainer Iker Romero setzt auf eine flexible 6:0-Abwehr, die unter anderem dem HSC Coburg und der HSG Konstanz zuletzt einige Probleme bereitete.

Aber Michael Hegemann will dabei seine eigene Abwehr nicht vergessen: „Bietigheim spielt über 60 Minuten Tempohandball und im aufgebauten Angriff viel über die Kreisläufer. Um aus der Partie Punkte mitnehmen zu können, müssen wir unbedingt das Tempoduell gewinnen und ihre Kreisläufer kontrollieren.“

Tusem Essen: Bietigheim hat Probleme in diesem Jahr

Was dem Tusem entgegenkommen könnte ist die Tatsache, dass Bietigheim ebenfalls mit Problemen in das neue Jahr gestartet ist. Neben klaren Siegen gegen Coburg (29:22) und Konstanz (36:23), setzte es auch knappe Niederlagen gegen Potsdam (32:33) und Dresden (31:33) sowie zuletzt ein Unentschieden gegen Ludwigshafen (34:34). Dabei ist vor allem zu erkennen, dass das Team von Iker Romero deutlich mehr Tore erzielt als der Tusem. Im Schnitt erzielt die SG über 30 Treffer pro Partie, die Essener 26.

Ob Hegemann am Sonntag auf einen gut gefüllten Kader zurückgreifen kann, war am Freitagnachmittag noch offen. Einige Spieler mussten krankheitsbedingt aussetzen oder konnten erst kurzfristig wieder ins Training einsteigen. „Das macht es in der Planung natürlich nicht einfacher, aber wir freuen uns über jeden, der uns zur Verfügung steht“, sagt der Trainer. Ob es für Justin Müller reichen wird, der im Heimspiel gegen Nordhorn-Lingen noch ausgefallen war, ist ebenfalls noch nicht absehbar.

Mit einem Sieg könnte der Tusem jedenfalls den Anschluss zum direkten Nachbarn, aber auch zu den oberen Tabellenplätzen halten oder gar verkürzen. Auch wenn es zu spät ist, um in den Aufstiegskampf einzugreifen, dürfte jeder Rang im oberen Tabellendrittel in dieser Saison ebenfalls ein Erfolgserlebnis sein.

