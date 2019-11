Werdener verlängern ihre Erfolgsserie auf nun fünf Spiele

Essen. Zum Hinrunden-Abschluss gab es sogar einen 6:2-Sieg über den Landesliga-Zweiten Gelsenkirchen. Borbecker erkämpfen Punkt gegen Gladbecker FC.

BC Recklinghausen II – OSC Blau-Gelb Essen-Werden 4:4.

Beim Tabellendritten in Recklinghausen kam das OSC-Team in der Landesliga-Staffel 9 am vorletzten Spieltag der Badminton-Hinrunde zu einem verdienten Punktgewinn. Matchwinner war OSC-Spitzenspieler Sebastian Fuchs, der keinen Satz abgab und in seinen beiden Partien mit einer starken kämpferischen Leistung überzeugte. Im 1. Herrendoppel setzte er sich an der Seite von Ole Lücker nach mehrfacher Verlängerung knapp mit 21:18 und 26:24 durch. Im 1. Einzel behauptete sich Fuchs mit 21:18 und 21:17. Auch Martin Mackowiak an Position drei und Charlotte Leven blieben in ihren Einzeln ohne Satzverlust.

OSC Blau-Gelb Essen-Werden – PSV Gelsenkirchen-Buer 6:2. Mit dem deutlichen Heimsieg zum Hinrunden-Abschluss gegen den Landesliga-Zweiten aus Gelsenkirchen blieben die Werdener zum fünften Mal in Folge ungeschlagen und verbesserten sich auf den vierten Tabellenplatz. Eine weiße Weste behielten Tobias Rex und Martin Mackowiak, die zusammen das 2. Herrendoppel sowie ihre Einzel an Position zwei und drei jeweils in zwei Sätzen gewannen. Ungeschlagen blieb auch wieder Sebastian Fuchs, der sich mit Ole Lücker einen Drei-Satz-Sieg im 1. Doppel erkämpfte und im Spitzeneinzel in zwei Sätzen erfolgreich war. Den Schlusspunkt setzte Charlotte Leven, die nach gewonnenem ersten Satz auch in Durchgang zwei hoch in Führung lag, als ihre Gegnerin aufgab.